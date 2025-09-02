TonCapy (TCAPY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0002891. Tijekom protekla 24 sata, TCAPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00028 i najviše cijene $ 0.0003025, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TCAPY je $ 0.004019076467202727, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000142810759105323.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TCAPY se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +8.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu TonCapy (TCAPY)
No.3933
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 162.05K
$ 162.05K$ 162.05K
$ 218.81M
$ 218.81M$ 218.81M
0.00
0.00 0.00
756,871,879,418
756,871,879,418 756,871,879,418
664,071,289,168
664,071,289,168 664,071,289,168
0.00%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija TonCapy je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 162.05K. Količina u optjecaju TCAPY je 0.00, s ukupnom količinom od 664071289168. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 218.81M.
TonCapy (TCAPY) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena TonCapy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.0000988
-25.48%
60 dana
$ -0.0000543
-15.82%
90 dana
$ -0.0003612
-55.55%
TonCapy promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TCAPY od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
TonCapy 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000988 (-25.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
TonCapy 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TCAPY od $ -0.0000543 (-15.82%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
TonCapy 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0003612 (-55.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle.
TonCapy dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TonCapy ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti TCAPY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o TonCapy na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TonCapy učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kako kupiti TonCapy (TCAPY)
Tražiš kako kupiti TonCapy? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TonCapy na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
