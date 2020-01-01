Tron Bull (TBULL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tron Bull (TBULL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tron Bull (TBULL) Informacije First Memecoin of Tron's Mascot - Tron Bull on Sunpump, community-led. Službena web stranica: https://tbullcoin.com/ Istraživač blokova: https://tronscan.org/#/token20/TPeoxx1VhUMnAUyjwWfximDYFDQaxNQQ45 Kupi TBULL odmah!

Tron Bull (TBULL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tron Bull (TBULL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Povijesni maksimum: $ 0.0319 $ 0.0319 $ 0.0319 Povijesni minimum: $ 0.000975045946104657 $ 0.000975045946104657 $ 0.000975045946104657 Trenutna cijena: $ 0.0010955 $ 0.0010955 $ 0.0010955 Saznajte više o cijeni Tron Bull (TBULL)

Tron Bull (TBULL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tron Bull (TBULL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TBULL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TBULL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TBULL tokena, istražite TBULL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TBULL Jeste li zainteresirani za dodavanje Tron Bull (TBULL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TBULL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TBULL na MEXC-u odmah!

Tron Bull (TBULL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TBULL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TBULL povijest cijena odmah!

TBULL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TBULL? Naša TBULL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TBULL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!