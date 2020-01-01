ALTAVA (TAVA) Tokenomika

ALTAVA (TAVA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u ALTAVA (TAVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
ALTAVA (TAVA) Informacije

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

https://altava.com/
https://kr.object.ncloudstorage.com/altava.com-cdn/pdf/Altava_whitepaper.pdf
https://etherscan.io/token/0xdebe620609674f21b1089042527f420372ea98a5

ALTAVA (TAVA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ALTAVA (TAVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 6.39M
$ 6.39M$ 6.39M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 695.88M
$ 695.88M$ 695.88M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 9.18M
$ 9.18M$ 9.18M
Povijesni maksimum:
$ 0.01949
$ 0.01949$ 0.01949
Povijesni minimum:
$ 0.008411259153674097
$ 0.008411259153674097$ 0.008411259153674097
Trenutna cijena:
$ 0.00918
$ 0.00918$ 0.00918

ALTAVA (TAVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike ALTAVA (TAVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TAVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TAVA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TAVA tokena, istražite TAVA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TAVA

Jeste li zainteresirani za dodavanje ALTAVA (TAVA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TAVA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

ALTAVA (TAVA) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena TAVA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

TAVA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide TAVA? Naša TAVA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

