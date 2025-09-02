ALTAVA (TAVA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00912. Tijekom protekla 24 sata, TAVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00901 i najviše cijene $ 0.0094, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAVA je $ 5.447659566153262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008411259153674097.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAVA se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -0.43% u posljednjih 24 sata i -5.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu ALTAVA (TAVA)
Trenutačna tržišna kapitalizacija ALTAVA je $ 6.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 40.24K. Količina u optjecaju TAVA je 695.88M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.12M.
ALTAVA (TAVA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena ALTAVA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000395
-0.43%
30 dana
$ -0.00297
-24.57%
60 dana
$ -0.00146
-13.80%
90 dana
$ -0.00249
-21.45%
ALTAVA promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TAVA od $ -0.0000395 (-0.43%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
ALTAVA 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00297 (-24.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
ALTAVA 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TAVA od $ -0.00146 (-13.80%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
ALTAVA 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00249 (-21.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations.
ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.
ALTAVA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ALTAVA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti TAVA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o ALTAVA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ALTAVA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
ALTAVA Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti ALTAVA (TAVA)
Tražiš kako kupiti ALTAVA? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ALTAVA na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
