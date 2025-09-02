Više o TAVA

Grafikon aktualnih cijena ALTAVA (TAVA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:29:29 (UTC+8)

ALTAVA (TAVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00901
$ 0.00901$ 0.00901
24-satna najniža cijena
$ 0.0094
$ 0.0094$ 0.0094
24-satna najviša cijena

$ 0.00901
$ 0.00901$ 0.00901

$ 0.0094
$ 0.0094$ 0.0094

$ 5.447659566153262
$ 5.447659566153262$ 5.447659566153262

$ 0.008411259153674097
$ 0.008411259153674097$ 0.008411259153674097

+0.10%

-0.43%

-5.69%

-5.69%

ALTAVA (TAVA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00912. Tijekom protekla 24 sata, TAVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00901 i najviše cijene $ 0.0094, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAVA je $ 5.447659566153262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008411259153674097.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAVA se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -0.43% u posljednjih 24 sata i -5.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ALTAVA (TAVA)

No.1330

$ 6.35M
$ 6.35M$ 6.35M

$ 40.24K
$ 40.24K$ 40.24K

$ 9.12M
$ 9.12M$ 9.12M

695.88M
695.88M 695.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija ALTAVA je $ 6.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 40.24K. Količina u optjecaju TAVA je 695.88M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.12M.

ALTAVA (TAVA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ALTAVA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000395-0.43%
30 dana$ -0.00297-24.57%
60 dana$ -0.00146-13.80%
90 dana$ -0.00249-21.45%
ALTAVA promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TAVA od $ -0.0000395 (-0.43%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ALTAVA 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00297 (-24.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ALTAVA 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TAVA od $ -0.00146 (-13.80%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ALTAVA 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00249 (-21.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ALTAVA (TAVA)?

Pogledajte ALTAVA stranicu Povijest cijena sada.

Što je ALTAVA (TAVA)

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

ALTAVA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ALTAVA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

ALTAVA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ALTAVA (TAVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ALTAVA (TAVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ALTAVA.

Provjerite ALTAVA predviđanje cijene sada!

ALTAVA (TAVA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ALTAVA (TAVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ALTAVA (TAVA)

Tražiš kako kupiti ALTAVA? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ALTAVA na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TAVA u lokalnim valutama

1 ALTAVA(TAVA) u VND
239.9928
1 ALTAVA(TAVA) u AUD
A$0.0138624
1 ALTAVA(TAVA) u GBP
0.0066576
1 ALTAVA(TAVA) u EUR
0.007752
1 ALTAVA(TAVA) u USD
$0.00912
1 ALTAVA(TAVA) u MYR
RM0.0384864
1 ALTAVA(TAVA) u TRY
0.375288
1 ALTAVA(TAVA) u JPY
¥1.34064
1 ALTAVA(TAVA) u ARS
ARS$12.5619792
1 ALTAVA(TAVA) u RUB
0.7347984
1 ALTAVA(TAVA) u INR
0.8033808
1 ALTAVA(TAVA) u IDR
Rp149.5081728
1 ALTAVA(TAVA) u KRW
12.70188
1 ALTAVA(TAVA) u PHP
0.5220288
1 ALTAVA(TAVA) u EGP
￡E.0.4425936
1 ALTAVA(TAVA) u BRL
R$0.0495216
1 ALTAVA(TAVA) u CAD
C$0.0124944
1 ALTAVA(TAVA) u BDT
1.11036
1 ALTAVA(TAVA) u NGN
13.9877088
1 ALTAVA(TAVA) u COP
$36.77412
1 ALTAVA(TAVA) u ZAR
R.0.1606944
1 ALTAVA(TAVA) u UAH
0.378024
1 ALTAVA(TAVA) u VES
Bs1.33152
1 ALTAVA(TAVA) u CLP
$8.82816
1 ALTAVA(TAVA) u PKR
Rs2.5886208
1 ALTAVA(TAVA) u KZT
4.9190544
1 ALTAVA(TAVA) u THB
฿0.2944848
1 ALTAVA(TAVA) u TWD
NT$0.279528
1 ALTAVA(TAVA) u AED
د.إ0.0334704
1 ALTAVA(TAVA) u CHF
Fr0.007296
1 ALTAVA(TAVA) u HKD
HK$0.0710448
1 ALTAVA(TAVA) u AMD
֏3.488856
1 ALTAVA(TAVA) u MAD
.د.م0.08208
1 ALTAVA(TAVA) u MXN
$0.1701792
1 ALTAVA(TAVA) u SAR
ريال0.0342
1 ALTAVA(TAVA) u PLN
0.0331968
1 ALTAVA(TAVA) u RON
лв0.0394896
1 ALTAVA(TAVA) u SEK
kr0.0858192
1 ALTAVA(TAVA) u BGN
лв0.0152304
1 ALTAVA(TAVA) u HUF
Ft3.082104
1 ALTAVA(TAVA) u CZK
0.1904256
1 ALTAVA(TAVA) u KWD
د.ك0.0027816
1 ALTAVA(TAVA) u ILS
0.030552
1 ALTAVA(TAVA) u AOA
Kz8.3135184
1 ALTAVA(TAVA) u BHD
.د.ب0.00343824
1 ALTAVA(TAVA) u BMD
$0.00912
1 ALTAVA(TAVA) u DKK
kr0.0581856
1 ALTAVA(TAVA) u HNL
L0.2390352
1 ALTAVA(TAVA) u MUR
0.417696
1 ALTAVA(TAVA) u NAD
$0.160512
1 ALTAVA(TAVA) u NOK
kr0.0912
1 ALTAVA(TAVA) u NZD
$0.0154128
1 ALTAVA(TAVA) u PAB
B/.0.00912
1 ALTAVA(TAVA) u PGK
K0.0385776
1 ALTAVA(TAVA) u QAR
ر.ق0.033288
1 ALTAVA(TAVA) u RSD
дин.0.9135504

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:29:29 (UTC+8)

ALTAVA (TAVA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

