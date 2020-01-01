Tatsu (TATSU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tatsu (TATSU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tatsu (TATSU) Informacije Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components. Službena web stranica: https://tatsuecosystem.io Bijela knjiga: https://tatsu.gitbook.io/tatsu-whitepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x92f419fb7a750aed295b0ddf536276bf5a40124f Kupi TATSU odmah!

Tatsu (TATSU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tatsu (TATSU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Povijesni maksimum: $ 65 $ 65 $ 65 Povijesni minimum: $ 0.018027066843035122 $ 0.018027066843035122 $ 0.018027066843035122 Trenutna cijena: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Saznajte više o cijeni Tatsu (TATSU)

Tatsu (TATSU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tatsu (TATSU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TATSU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TATSU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TATSU tokena, istražite TATSU cijenu tokena uživo!

