Taraxa Coin (TARA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Taraxa Coin (TARA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Taraxa Coin (TARA) Informacije

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Službena web stranica:
https://www.taraxa.io/
Bijela knjiga:
https://docs.taraxa.io/
Istraživač blokova:
https://mainnet.explorer.taraxa.io/

Taraxa Coin (TARA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Taraxa Coin (TARA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 9.46M
$ 9.46M
Ukupna količina:
$ 10.83B
$ 10.83B
Količina u optjecaju:
$ 5.65B
$ 5.65B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 20.12M
$ 20.12M
Povijesni maksimum:
$ 0.119
$ 0.119
Povijesni minimum:
$ 0.000591558231188284
$ 0.000591558231188284
Trenutna cijena:
$ 0.0016764
$ 0.0016764

Taraxa Coin (TARA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Taraxa Coin (TARA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TARA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TARA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TARA tokena, istražite TARA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TARA

Jeste li zainteresirani za dodavanje Taraxa Coin (TARA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TARA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Taraxa Coin (TARA) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena TARA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

TARA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide TARA? Naša TARA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

