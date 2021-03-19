Taraxa Coin (TARA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Taraxa Coin (TARA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Taraxa Coin (TARA) Informacije Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless. Službena web stranica: https://www.taraxa.io/ Bijela knjiga: https://docs.taraxa.io/ Istraživač blokova: https://mainnet.explorer.taraxa.io/ Kupi TARA odmah!

Taraxa Coin (TARA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Taraxa Coin (TARA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.46M $ 9.46M $ 9.46M Ukupna količina: $ 10.83B $ 10.83B $ 10.83B Količina u optjecaju: $ 5.65B $ 5.65B $ 5.65B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.12M $ 20.12M $ 20.12M Povijesni maksimum: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Povijesni minimum: $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 Trenutna cijena: $ 0.0016764 $ 0.0016764 $ 0.0016764 Saznajte više o cijeni Taraxa Coin (TARA)

Taraxa Coin (TARA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Taraxa Coin (TARA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TARA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TARA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TARA tokena, istražite TARA cijenu tokena uživo!

Taraxa Coin (TARA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TARA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TARA povijest cijena odmah!

