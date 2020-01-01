TAO Inu (TAONU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TAO Inu (TAONU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TAO Inu (TAONU) Informacije TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space. Službena web stranica: https://www.taoinu.com Bijela knjiga: https://www.taoinu.com/whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f Kupi TAONU odmah!

TAO Inu (TAONU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TAO Inu (TAONU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 926.67M $ 926.67M $ 926.67M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Povijesni maksimum: $ 0.03494 $ 0.03494 $ 0.03494 Povijesni minimum: $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 Trenutna cijena: $ 0.00165 $ 0.00165 $ 0.00165 Saznajte više o cijeni TAO Inu (TAONU)

TAO Inu (TAONU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TAO Inu (TAONU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TAONU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TAONU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TAONU tokena, istražite TAONU cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TAONU Jeste li zainteresirani za dodavanje TAO Inu (TAONU) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TAONU, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TAONU na MEXC-u odmah!

TAO Inu (TAONU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TAONU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TAONU povijest cijena odmah!

TAONU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TAONU? Naša TAONU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TAONU predviđanje cijene tokena odmah!

