TAO Inu Logotip

TAO Inu Cijena(TAONU)

1 TAONU u USD cijena uživo:

$0.001651
-1.49%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TAO Inu (TAONU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:52:17 (UTC+8)

TAO Inu (TAONU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001605
24-satna najniža cijena
$ 0.001709
24-satna najviša cijena

$ 0.001605
$ 0.001709
$ 0.04150815530517894
$ 0.00001806850517064
+0.06%

-1.49%

-10.18%

-10.18%

TAO Inu (TAONU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001651. Tijekom protekla 24 sata, TAONUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001605 i najviše cijene $ 0.001709, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAONU je $ 0.04150815530517894, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001806850517064.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAONU se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -1.49% u posljednjih 24 sata i -10.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TAO Inu (TAONU)

No.4276

$ 0.00
$ 54.16K
$ 1.65M
0.00
1,000,000,000
926,672,684.8454887
0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija TAO Inu je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.16K. Količina u optjecaju TAONU je 0.00, s ukupnom količinom od 926672684.8454887. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.65M.

TAO Inu (TAONU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TAO Inu za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00002497-1.49%
30 dana$ +0.000228+16.02%
60 dana$ +0.000423+34.44%
90 dana$ +0.000228+16.02%
TAO Inu promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TAONU od $ -0.00002497 (-1.49%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TAO Inu 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000228 (+16.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TAO Inu 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TAONU od $ +0.000423 (+34.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TAO Inu 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000228 (+16.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TAO Inu (TAONU)?

Pogledajte TAO Inu stranicu Povijest cijena sada.

Što je TAO Inu (TAONU)

TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.

TAO Inu dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TAO Inu ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TAONU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TAO Inu na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TAO Inu učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TAO Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TAO Inu (TAONU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TAO Inu (TAONU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TAO Inu.

Provjerite TAO Inu predviđanje cijene sada!

TAO Inu (TAONU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TAO Inu (TAONU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAONU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TAO Inu (TAONU)

Tražiš kako kupiti TAO Inu? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TAO Inu na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TAONU u lokalnim valutama

TAO Inu Resurs

Za dublje razumijevanje TAO Inu, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena TAO Inu web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TAO Inu

Koliko TAO Inu (TAONU) vrijedi danas?
Cijena TAONU uživo u USD je 0.001651 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TAONU u USD?
Trenutačna cijena TAONU u USD je $ 0.001651. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TAO Inu?
Tržišna kapitalizacija za TAONU je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TAONU?
Količina u optjecaju za TAONU je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TAONU?
TAONU je postigao ATH cijenu od 0.04150815530517894 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TAONU?
TAONU je vidio ATL cijenu od 0.00001806850517064 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TAONU?
24-satni obujam trgovanja za TAONU je $ 54.16K USD.
Hoće li TAONU još narasti ove godine?
TAONU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TAONU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:52:17 (UTC+8)

TAO Inu (TAONU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

