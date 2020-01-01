Tanpin (TANPIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tanpin (TANPIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tanpin (TANPIN) Informacije Tanpin is a next generation marketplace that connects off-chain games with Web 3.0. We aim to create a reliable income stream for game developers and players through the use of NFTs and game reward pools on the blockchain. Službena web stranica: https://tanpin.io/ Bijela knjiga: https://whitepaper.tanpin.io/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xd9D77B113e6Ef2696267E20C35f3AbD87cdaca2c Kupi TANPIN odmah!

Tanpin (TANPIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tanpin (TANPIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Povijesni maksimum: $ 4 $ 4 $ 4 Povijesni minimum: $ 0.07184492268184435 $ 0.07184492268184435 $ 0.07184492268184435 Trenutna cijena: $ 0.0114 $ 0.0114 $ 0.0114 Saznajte više o cijeni Tanpin (TANPIN)

Tanpin (TANPIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tanpin (TANPIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TANPIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TANPIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TANPIN tokena, istražite TANPIN cijenu tokena uživo!

