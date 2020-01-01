Talent Protocol (TALENT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Talent Protocol (TALENT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Talent Protocol (TALENT) Informacije Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible. Službena web stranica: https://talentprotocol.com Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a

Talent Protocol (TALENT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Talent Protocol (TALENT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Ukupna količina: $ 586.73M $ 586.73M $ 586.73M Količina u optjecaju: $ 291.80M $ 291.80M $ 291.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.15M $ 5.15M $ 5.15M Povijesni maksimum: $ 0.15892 $ 0.15892 $ 0.15892 Povijesni minimum: $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 Trenutna cijena: $ 0.008575 $ 0.008575 $ 0.008575 Saznajte više o cijeni Talent Protocol (TALENT)

Talent Protocol (TALENT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Talent Protocol (TALENT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TALENT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TALENT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TALENT tokena, istražite TALENT cijenu tokena uživo!

Talent Protocol (TALENT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TALENT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TALENT povijest cijena odmah!

TALENT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TALENT? Naša TALENT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TALENT predviđanje cijene tokena odmah!

