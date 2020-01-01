Talent Protocol (TALENT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Talent Protocol (TALENT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Talent Protocol (TALENT) Informacije

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Službena web stranica:
https://talentprotocol.com
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a

Talent Protocol (TALENT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Talent Protocol (TALENT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.50M
Ukupna količina:
$ 586.73M
Količina u optjecaju:
$ 291.80M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 5.15M
Povijesni maksimum:
$ 0.15892
Povijesni minimum:
$ 0.004593551012617209
Trenutna cijena:
$ 0.008575
Talent Protocol (TALENT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Talent Protocol (TALENT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TALENT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TALENT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TALENT tokena, istražite TALENT cijenu tokena uživo!

