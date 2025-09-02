Više o TALENT

Talent Protocol Logotip

Talent Protocol Cijena(TALENT)

1 TALENT u USD cijena uživo:

-1.81%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Talent Protocol (TALENT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:29:07 (UTC+8)

Talent Protocol (TALENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.38%

-1.81%

-28.01%

-28.01%

Talent Protocol (TALENT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007642. Tijekom protekla 24 sata, TALENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.007498 i najviše cijene $ 0.008455, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TALENT je $ 0.15223081340419053, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004593551012617209.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TALENT se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, -1.81% u posljednjih 24 sata i -28.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Talent Protocol (TALENT)

No.1775

48.59%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Talent Protocol je $ 2.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 147.58K. Količina u optjecaju TALENT je 291.59M, s ukupnom količinom od 586725708.7172114. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.59M.

Talent Protocol (TALENT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Talent Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00014087-1.81%
30 dana$ -0.000241-3.06%
60 dana$ +0.002126+38.54%
90 dana$ +0.001649+27.51%
Talent Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TALENT od $ -0.00014087 (-1.81%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Talent Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000241 (-3.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Talent Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TALENT od $ +0.002126 (+38.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Talent Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.001649 (+27.51%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Talent Protocol (TALENT)?

Pogledajte Talent Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Talent Protocol (TALENT)

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Talent Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Talent Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TALENT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Talent Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Talent Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Talent Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Talent Protocol (TALENT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Talent Protocol (TALENT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Talent Protocol.

Provjerite Talent Protocol predviđanje cijene sada!

Talent Protocol (TALENT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Talent Protocol (TALENT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TALENT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Talent Protocol (TALENT)

Tražiš kako kupiti Talent Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Talent Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TALENT u lokalnim valutama

Talent Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Talent Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Talent Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Talent Protocol

Koliko Talent Protocol (TALENT) vrijedi danas?
Cijena TALENT uživo u USD je 0.007642 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TALENT u USD?
Trenutačna cijena TALENT u USD je $ 0.007642. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Talent Protocol?
Tržišna kapitalizacija za TALENT je $ 2.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TALENT?
Količina u optjecaju za TALENT je 291.59M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TALENT?
TALENT je postigao ATH cijenu od 0.15223081340419053 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TALENT?
TALENT je vidio ATL cijenu od 0.004593551012617209 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TALENT?
24-satni obujam trgovanja za TALENT je $ 147.58K USD.
Hoće li TALENT još narasti ove godine?
TALENT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TALENT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:29:07 (UTC+8)

Talent Protocol (TALENT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Glavne novosti

