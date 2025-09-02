Talent Protocol (TALENT) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.007498
$ 0.007498$ 0.007498
24-satna najniža cijena
$ 0.008455
$ 0.008455$ 0.008455
24-satna najviša cijena
$ 0.007498
$ 0.007498$ 0.007498
$ 0.008455
$ 0.008455$ 0.008455
$ 0.15223081340419053
$ 0.15223081340419053$ 0.15223081340419053
$ 0.004593551012617209
$ 0.004593551012617209$ 0.004593551012617209
+0.38%
-1.81%
-28.01%
-28.01%
Talent Protocol (TALENT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007642. Tijekom protekla 24 sata, TALENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.007498 i najviše cijene $ 0.008455, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TALENT je $ 0.15223081340419053, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004593551012617209.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TALENT se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, -1.81% u posljednjih 24 sata i -28.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Talent Protocol (TALENT)
No.1775
$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M
$ 147.58K
$ 147.58K$ 147.58K
$ 4.59M
$ 4.59M$ 4.59M
291.59M
291.59M 291.59M
600,000,000
600,000,000 600,000,000
586,725,708.7172114
586,725,708.7172114 586,725,708.7172114
48.59%
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija Talent Protocol je $ 2.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 147.58K. Količina u optjecaju TALENT je 291.59M, s ukupnom količinom od 586725708.7172114. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.59M.
Talent Protocol (TALENT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Talent Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00014087
-1.81%
30 dana
$ -0.000241
-3.06%
60 dana
$ +0.002126
+38.54%
90 dana
$ +0.001649
+27.51%
Talent Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TALENT od $ -0.00014087 (-1.81%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Talent Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000241 (-3.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Talent Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TALENT od $ +0.002126 (+38.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Talent Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.001649 (+27.51%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Talent Protocol (TALENT)?
Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.
Talent Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Talent Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti TALENT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Talent Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Talent Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Talent Protocol Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Talent Protocol (TALENT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Talent Protocol (TALENT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Talent Protocol.
Razumijevanje tokenomike Talent Protocol (TALENT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TALENT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Talent Protocol (TALENT)
Tražiš kako kupiti Talent Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Talent Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.