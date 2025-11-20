BurzaDEX+
Cijena PrompTale AI uživo danas je 0.001867 USD.TALE tržišna kapitalizacija je 189,301.352711 USD. Pratite ažuriranja cijene TALE u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

1 TALE u USD cijena uživo:

$0.001867
-3.71%1D
Grafikon aktualnih cijena PrompTale AI (TALE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:01:09 (UTC+8)

PrompTale AI Cijena danas

Trenutačna cijena PrompTale AI (TALE) danas je $ 0.001867, s promjenom od 3.71% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TALE u USD je $ 0.001867 po TALE.

PrompTale AI trenutačno je na #2846 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 189.30K, s količinom u optjecaju od 101.39M TALE. Tijekom posljednja 24 sata, TALE trgovao je između $ 0.001787 (niska) i $ 0.001979 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.3090272322133998, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.001573939371062527.

U kratkoročnim performansama, TALE se kretao 0.00% u posljednjem satu i -14.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 3.21K.

Informacije o tržištu PrompTale AI (TALE)

$ 189.30K
$ 3.21K
$ 933.50K
101.39M
500,000,000
500,000,000
20.27%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija PrompTale AI je $ 189.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.21K. Količina u optjecaju TALE je 101.39M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 933.50K.

PrompTale AI Povijest cijena USD

0.00%

-3.71%

-14.40%

-14.40%

PrompTale AI (TALE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena PrompTale AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00007193-3.71%
30 dana$ -0.000694-27.10%
60 dana$ -0.006368-77.33%
90 dana$ -0.003166-62.91%
PrompTale AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TALE od $ -0.00007193 (-3.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PrompTale AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000694 (-27.10%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PrompTale AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TALE od $ -0.006368 (-77.33%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PrompTale AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.003166 (-62.91%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PrompTale AI (TALE)?

Pogledajte PrompTale AI stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za PrompTale AI

PrompTale AI (TALE) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za TALE u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
PrompTale AI (TALE) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena PrompTale AI mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Što je PrompTale AI (TALE)

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

PrompTale AI Resurs

Za dublje razumijevanje PrompTale AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena PrompTale AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PrompTale AI

Koliko će 1 PrompTale AI vrijediti 2030. godine?
Ako bi PrompTale AI rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena PrompTale AI i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:01:09 (UTC+8)

PrompTale AI (TALE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

