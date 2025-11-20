PrompTale AI Cijena danas

Trenutačna cijena PrompTale AI (TALE) danas je $ 0.001867, s promjenom od 3.71% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TALE u USD je $ 0.001867 po TALE.

PrompTale AI trenutačno je na #2846 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 189.30K, s količinom u optjecaju od 101.39M TALE. Tijekom posljednja 24 sata, TALE trgovao je između $ 0.001787 (niska) i $ 0.001979 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.3090272322133998, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.001573939371062527.

U kratkoročnim performansama, TALE se kretao 0.00% u posljednjem satu i -14.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 3.21K.

Informacije o tržištu PrompTale AI (TALE)

Poredak No.2846 Tržišna kapitalizacija $ 189.30K$ 189.30K $ 189.30K Obujam (24 sata) $ 3.21K$ 3.21K $ 3.21K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 933.50K$ 933.50K $ 933.50K Količina u optjecaju 101.39M 101.39M 101.39M Maksimalna količina 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Ukupna količina 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Stopa optjecaja 20.27% Javni blockchain BSC

