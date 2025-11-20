Taker Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Taker Protocol (TAKER) danas je $ 0.004344, s promjenom od 0.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TAKER u USD je $ 0.004344 po TAKER.

Taker Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TAKER. Tijekom posljednja 24 sata, TAKER trgovao je između $ 0.004334 (niska) i $ 0.004734 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TAKER se kretao -5.47% u posljednjem satu i -11.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 422.53K.

Informacije o tržištu Taker Protocol (TAKER)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 422.53K$ 422.53K $ 422.53K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Taker Protocol je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 422.53K. Količina u optjecaju TAKER je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.34M.