Taiko (TAIKO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Taiko (TAIKO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Taiko (TAIKO) Informacije Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API. Službena web stranica: https://taiko.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.taiko.xyz/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x10dea67478c5f8c5e2d90e5e9b26dbe60c54d800

Taiko (TAIKO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Taiko (TAIKO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 73.07M $ 73.07M $ 73.07M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 182.09M $ 182.09M $ 182.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 401.30M $ 401.30M $ 401.30M Povijesni maksimum: $ 4 $ 4 $ 4 Povijesni minimum: $ 0.3438804476028733 $ 0.3438804476028733 $ 0.3438804476028733 Trenutna cijena: $ 0.4013 $ 0.4013 $ 0.4013 Saznajte više o cijeni Taiko (TAIKO)

Taiko (TAIKO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Taiko (TAIKO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TAIKO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TAIKO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TAIKO tokena, istražite TAIKO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TAIKO

Taiko (TAIKO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TAIKO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TAIKO povijest cijena odmah!

TAIKO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TAIKO? Naša TAIKO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TAIKO predviđanje cijene tokena odmah!

