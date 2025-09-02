Više o TAIKO

Taiko Logotip

Taiko Cijena(TAIKO)

1 TAIKO u USD cijena uživo:

$0.3972
$0.3972$0.3972
-0.25%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Taiko (TAIKO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:10:12 (UTC+8)

Taiko (TAIKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.386
$ 0.386$ 0.386
24-satna najniža cijena
$ 0.4112
$ 0.4112$ 0.4112
24-satna najviša cijena

$ 0.386
$ 0.386$ 0.386

$ 0.4112
$ 0.4112$ 0.4112

$ 3.272762030531162
$ 3.272762030531162$ 3.272762030531162

$ 0.3438804476028733
$ 0.3438804476028733$ 0.3438804476028733

+0.94%

-0.25%

+1.84%

+1.84%

Taiko (TAIKO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3969. Tijekom protekla 24 sata, TAIKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.386 i najviše cijene $ 0.4112, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAIKO je $ 3.272762030531162, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3438804476028733.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAIKO se promijenio za +0.94% u posljednjih sat vremena, -0.25% u posljednjih 24 sata i +1.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Taiko (TAIKO)

No.447

$ 71.05M
$ 71.05M$ 71.05M

$ 99.86K
$ 99.86K$ 99.86K

$ 396.90M
$ 396.90M$ 396.90M

179.02M
179.02M 179.02M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

17.90%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Taiko je $ 71.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.86K. Količina u optjecaju TAIKO je 179.02M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 396.90M.

Taiko (TAIKO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Taiko za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000995-0.25%
30 dana$ -0.0106-2.61%
60 dana$ +0.0084+2.16%
90 dana$ -0.1933-32.76%
Taiko promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TAIKO od $ -0.000995 (-0.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Taiko 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0106 (-2.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Taiko 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TAIKO od $ +0.0084 (+2.16%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Taiko 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1933 (-32.76%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Taiko (TAIKO)?

Pogledajte Taiko stranicu Povijest cijena sada.

Što je Taiko (TAIKO)

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

Taiko dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Taiko ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TAIKO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Taiko na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Taiko učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Taiko Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Taiko (TAIKO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Taiko (TAIKO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Taiko.

Provjerite Taiko predviđanje cijene sada!

Taiko (TAIKO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Taiko (TAIKO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAIKO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Taiko (TAIKO)

Tražiš kako kupiti Taiko? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Taiko na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TAIKO u lokalnim valutama

1 Taiko(TAIKO) u VND
10,444.4235
1 Taiko(TAIKO) u AUD
A$0.603288
1 Taiko(TAIKO) u GBP
0.289737
1 Taiko(TAIKO) u EUR
0.337365
1 Taiko(TAIKO) u USD
$0.3969
1 Taiko(TAIKO) u MYR
RM1.674918
1 Taiko(TAIKO) u TRY
16.328466
1 Taiko(TAIKO) u JPY
¥58.3443
1 Taiko(TAIKO) u ARS
ARS$546.694029
1 Taiko(TAIKO) u RUB
31.978233
1 Taiko(TAIKO) u INR
34.9272
1 Taiko(TAIKO) u IDR
Rp6,506.556336
1 Taiko(TAIKO) u KRW
552.782475
1 Taiko(TAIKO) u PHP
22.674897
1 Taiko(TAIKO) u EGP
￡E.19.261557
1 Taiko(TAIKO) u BRL
R$2.155167
1 Taiko(TAIKO) u CAD
C$0.543753
1 Taiko(TAIKO) u BDT
48.235257
1 Taiko(TAIKO) u NGN
607.808691
1 Taiko(TAIKO) u COP
$1,593.974214
1 Taiko(TAIKO) u ZAR
R.6.989409
1 Taiko(TAIKO) u UAH
16.419753
1 Taiko(TAIKO) u VES
Bs57.9474
1 Taiko(TAIKO) u CLP
$384.993
1 Taiko(TAIKO) u PKR
Rs112.465584
1 Taiko(TAIKO) u KZT
213.615549
1 Taiko(TAIKO) u THB
฿12.823839
1 Taiko(TAIKO) u TWD
NT$12.157047
1 Taiko(TAIKO) u AED
د.إ1.456623
1 Taiko(TAIKO) u CHF
Fr0.31752
1 Taiko(TAIKO) u HKD
HK$3.091851
1 Taiko(TAIKO) u AMD
֏151.718994
1 Taiko(TAIKO) u MAD
.د.م3.564162
1 Taiko(TAIKO) u MXN
$7.402185
1 Taiko(TAIKO) u SAR
ريال1.488375
1 Taiko(TAIKO) u PLN
1.440747
1 Taiko(TAIKO) u RON
лв1.718577
1 Taiko(TAIKO) u SEK
kr3.722922
1 Taiko(TAIKO) u BGN
лв0.662823
1 Taiko(TAIKO) u HUF
Ft133.906122
1 Taiko(TAIKO) u CZK
8.275365
1 Taiko(TAIKO) u KWD
د.ك0.1210545
1 Taiko(TAIKO) u ILS
1.329615
1 Taiko(TAIKO) u AOA
Kz361.802133
1 Taiko(TAIKO) u BHD
.د.ب0.1492344
1 Taiko(TAIKO) u BMD
$0.3969
1 Taiko(TAIKO) u DKK
kr2.528253
1 Taiko(TAIKO) u HNL
L10.382904
1 Taiko(TAIKO) u MUR
18.17802
1 Taiko(TAIKO) u NAD
$6.969564
1 Taiko(TAIKO) u NOK
kr3.965031
1 Taiko(TAIKO) u NZD
$0.670761
1 Taiko(TAIKO) u PAB
B/.0.3969
1 Taiko(TAIKO) u PGK
K1.678887
1 Taiko(TAIKO) u QAR
ر.ق1.444716
1 Taiko(TAIKO) u RSD
дин.39.709845

Taiko Resurs

Za dublje razumijevanje Taiko, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Taiko web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Taiko

Koliko Taiko (TAIKO) vrijedi danas?
Cijena TAIKO uživo u USD je 0.3969 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TAIKO u USD?
Trenutačna cijena TAIKO u USD je $ 0.3969. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Taiko?
Tržišna kapitalizacija za TAIKO je $ 71.05M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TAIKO?
Količina u optjecaju za TAIKO je 179.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TAIKO?
TAIKO je postigao ATH cijenu od 3.272762030531162 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TAIKO?
TAIKO je vidio ATL cijenu od 0.3438804476028733 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TAIKO?
24-satni obujam trgovanja za TAIKO je $ 99.86K USD.
Hoće li TAIKO još narasti ove godine?
TAIKO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TAIKO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Taiko (TAIKO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

