TARS Protocol (TAI) Informacije TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3. Službena web stranica: https://tars.pro/ Bijela knjiga: https://docs.tars.pro/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD Kupi TAI odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 50.46M
Ukupna količina: $ 892.19M
Količina u optjecaju: $ 892.19M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 56.56M
Povijesni maksimum: $ 0.49808
Povijesni minimum: $ 0.02315821757289225
Trenutna cijena: $ 0.05656

TARS Protocol (TAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TARS Protocol (TAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TAI tokena, istražite TAI cijenu tokena uživo!

TARS Protocol (TAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TAI povijest cijena odmah!

TAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TAI? Naša TAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TAI predviđanje cijene tokena odmah!

