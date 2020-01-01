TARS Protocol (TAI) Tokenomika

TARS Protocol (TAI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u TARS Protocol (TAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
TARS Protocol (TAI) Informacije

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

Službena web stranica:
https://tars.pro/
Bijela knjiga:
https://docs.tars.pro/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD

TARS Protocol (TAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TARS Protocol (TAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 50.46M
$ 50.46M$ 50.46M
Ukupna količina:
$ 892.19M
$ 892.19M$ 892.19M
Količina u optjecaju:
$ 892.19M
$ 892.19M$ 892.19M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 56.56M
$ 56.56M$ 56.56M
Povijesni maksimum:
$ 0.49808
$ 0.49808$ 0.49808
Povijesni minimum:
$ 0.02315821757289225
$ 0.02315821757289225$ 0.02315821757289225
Trenutna cijena:
$ 0.05656
$ 0.05656$ 0.05656

TARS Protocol (TAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike TARS Protocol (TAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TAI tokena, istražite TAI cijenu tokena uživo!

