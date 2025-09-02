Više o TAI

TARS Protocol Logotip

TARS Protocol Cijena(TAI)

1 TAI u USD cijena uživo:

$0.05642
$0.05642$0.05642
+0.46%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TARS Protocol (TAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:28:59 (UTC+8)

TARS Protocol (TAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.05524
$ 0.05524$ 0.05524
24-satna najniža cijena
$ 0.05999
$ 0.05999$ 0.05999
24-satna najviša cijena

$ 0.05524
$ 0.05524$ 0.05524

$ 0.05999
$ 0.05999$ 0.05999

$ 0.49410794501545524
$ 0.49410794501545524$ 0.49410794501545524

$ 0.02315821757289225
$ 0.02315821757289225$ 0.02315821757289225

+0.53%

+0.46%

-8.59%

-8.59%

TARS Protocol (TAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05642. Tijekom protekla 24 sata, TAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.05524 i najviše cijene $ 0.05999, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAI je $ 0.49410794501545524, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02315821757289225.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAI se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, +0.46% u posljednjih 24 sata i -8.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TARS Protocol (TAI)

No.564

$ 50.34M
$ 50.34M$ 50.34M

$ 93.13K
$ 93.13K$ 93.13K

$ 56.42M
$ 56.42M$ 56.42M

892.19M
892.19M 892.19M

999,999,988
999,999,988 999,999,988

892,189,753.9
892,189,753.9 892,189,753.9

89.21%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija TARS Protocol je $ 50.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 93.13K. Količina u optjecaju TAI je 892.19M, s ukupnom količinom od 892189753.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.42M.

TARS Protocol (TAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TARS Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0002583+0.46%
30 dana$ +0.00072+1.29%
60 dana$ -0.02464-30.40%
90 dana$ -0.06253-52.57%
TARS Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TAI od $ +0.0002583 (+0.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TARS Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00072 (+1.29%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TARS Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TAI od $ -0.02464 (-30.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TARS Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.06253 (-52.57%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je TARS Protocol (TAI)

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

TARS Protocol Predviđanje cijene (USD)

TARS Protocol (TAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TARS Protocol (TAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

TAI u lokalnim valutama

1 TARS Protocol(TAI) u VND
1,484.6923
1 TARS Protocol(TAI) u AUD
A$0.0857584
1 TARS Protocol(TAI) u GBP
0.0411866
1 TARS Protocol(TAI) u EUR
0.047957
1 TARS Protocol(TAI) u USD
$0.05642
1 TARS Protocol(TAI) u MYR
RM0.2380924
1 TARS Protocol(TAI) u TRY
2.321683
1 TARS Protocol(TAI) u JPY
¥8.29374
1 TARS Protocol(TAI) u ARS
ARS$77.7134722
1 TARS Protocol(TAI) u RUB
4.5457594
1 TARS Protocol(TAI) u INR
4.9700378
1 TARS Protocol(TAI) u IDR
Rp924.9178848
1 TARS Protocol(TAI) u KRW
78.578955
1 TARS Protocol(TAI) u PHP
3.2294808
1 TARS Protocol(TAI) u EGP
￡E.2.7380626
1 TARS Protocol(TAI) u BRL
R$0.3063606
1 TARS Protocol(TAI) u CAD
C$0.0772954
1 TARS Protocol(TAI) u BDT
6.869135
1 TARS Protocol(TAI) u NGN
86.5336108
1 TARS Protocol(TAI) u COP
$227.499545
1 TARS Protocol(TAI) u ZAR
R.0.9941204
1 TARS Protocol(TAI) u UAH
2.338609
1 TARS Protocol(TAI) u VES
Bs8.23732
1 TARS Protocol(TAI) u CLP
$54.61456
1 TARS Protocol(TAI) u PKR
Rs16.0142528
1 TARS Protocol(TAI) u KZT
30.4312554
1 TARS Protocol(TAI) u THB
฿1.8218018
1 TARS Protocol(TAI) u TWD
NT$1.729273
1 TARS Protocol(TAI) u AED
د.إ0.2070614
1 TARS Protocol(TAI) u CHF
Fr0.045136
1 TARS Protocol(TAI) u HKD
HK$0.4395118
1 TARS Protocol(TAI) u AMD
֏21.583471
1 TARS Protocol(TAI) u MAD
.د.م0.50778
1 TARS Protocol(TAI) u MXN
$1.0527972
1 TARS Protocol(TAI) u SAR
ريال0.211575
1 TARS Protocol(TAI) u PLN
0.2053688
1 TARS Protocol(TAI) u RON
лв0.2442986
1 TARS Protocol(TAI) u SEK
kr0.5309122
1 TARS Protocol(TAI) u BGN
лв0.0942214
1 TARS Protocol(TAI) u HUF
Ft19.067139
1 TARS Protocol(TAI) u CZK
1.1780496
1 TARS Protocol(TAI) u KWD
د.ك0.0172081
1 TARS Protocol(TAI) u ILS
0.189007
1 TARS Protocol(TAI) u AOA
Kz51.4307794
1 TARS Protocol(TAI) u BHD
.د.ب0.02127034
1 TARS Protocol(TAI) u BMD
$0.05642
1 TARS Protocol(TAI) u DKK
kr0.3599596
1 TARS Protocol(TAI) u HNL
L1.4787682
1 TARS Protocol(TAI) u MUR
2.584036
1 TARS Protocol(TAI) u NAD
$0.992992
1 TARS Protocol(TAI) u NOK
kr0.5642
1 TARS Protocol(TAI) u NZD
$0.0953498
1 TARS Protocol(TAI) u PAB
B/.0.05642
1 TARS Protocol(TAI) u PGK
K0.2386566
1 TARS Protocol(TAI) u QAR
ر.ق0.205933
1 TARS Protocol(TAI) u RSD
дин.5.6515914

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TARS Protocol

Koliko TARS Protocol (TAI) vrijedi danas?
Cijena TAI uživo u USD je 0.05642 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TAI u USD?
Trenutačna cijena TAI u USD je $ 0.05642. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TARS Protocol?
Tržišna kapitalizacija za TAI je $ 50.34M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TAI?
Količina u optjecaju za TAI je 892.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TAI?
TAI je postigao ATH cijenu od 0.49410794501545524 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TAI?
TAI je vidio ATL cijenu od 0.02315821757289225 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TAI?
24-satni obujam trgovanja za TAI je $ 93.13K USD.
Hoće li TAI još narasti ove godine?
TAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:28:59 (UTC+8)

