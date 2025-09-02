TARS Protocol (TAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05642. Tijekom protekla 24 sata, TAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.05524 i najviše cijene $ 0.05999, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAI je $ 0.49410794501545524, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02315821757289225.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAI se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, +0.46% u posljednjih 24 sata i -8.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu TARS Protocol (TAI)
Trenutačna tržišna kapitalizacija TARS Protocol je $ 50.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 93.13K. Količina u optjecaju TAI je 892.19M, s ukupnom količinom od 892189753.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.42M.
TARS Protocol (TAI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena TARS Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0002583
+0.46%
30 dana
$ +0.00072
+1.29%
60 dana
$ -0.02464
-30.40%
90 dana
$ -0.06253
-52.57%
TARS Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TAI od $ +0.0002583 (+0.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
TARS Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00072 (+1.29%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
TARS Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TAI od $ -0.02464 (-30.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
TARS Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.06253 (-52.57%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.
TARS Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TARS Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti TAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o TARS Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TARS Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.