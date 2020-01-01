The Animal Age (TAA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The Animal Age (TAA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The Animal Age (TAA) Informacije The Animal Age is an animal-themed metaverse, starting with our million-cat community, creating an animal-themed metaverse and providing more NFTs. Our animal NFTs will cooperate with many IPs, brands, and animal organizations. Users can raise adopted animals by consuming items obtained from daily goals and milestones. By interacting with animals, participating in competitions, and exploring the world, users can earn TAA coins as rewards. TAA coins can be used to buy more items to raise animals or sell on the market. Službena web stranica: https://www.theanimalage.com/ Bijela knjiga: https://docs.theanimalage.com Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0x0b93701E4BA416fB2365b2eb871A146f4D66792e

The Animal Age (TAA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Animal Age (TAA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: -- -- -- Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): -- -- -- Povijesni maksimum: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00000000000000000000000109 $ 0.00000000000000000000000109 $ 0.00000000000000000000000109 Saznajte više o cijeni The Animal Age (TAA)

The Animal Age (TAA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The Animal Age (TAA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TAA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TAA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TAA tokena, istražite TAA cijenu tokena uživo!

The Animal Age (TAA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TAA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

TAA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TAA? Naša TAA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

