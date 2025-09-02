Više o TAA

Grafikon aktualnih cijena The Animal Age (TAA)
The Animal Age (TAA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000000000000000000008
$ 0.00000000000000000000008$ 0.00000000000000000000008
24-satna najniža cijena
$ 0.00000000000000000000188
$ 0.00000000000000000000188$ 0.00000000000000000000188
24-satna najviša cijena

$ 0.00000000000000000000008
$ 0.00000000000000000000008$ 0.00000000000000000000008

$ 0.00000000000000000000188
$ 0.00000000000000000000188$ 0.00000000000000000000188

--
----

--
----

0.00%

+15.38%

-100.00%

-100.00%

The Animal Age (TAA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000000000000000000015. Tijekom protekla 24 sata, TAAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000000000000000000008 i najviše cijene $ 0.00000000000000000000188, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAA je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +15.38% u posljednjih 24 sata i -100.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Animal Age (TAA)

--
----

$ 27.20K
$ 27.20K$ 27.20K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Animal Age je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 27.20K. Količina u optjecaju TAA je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

The Animal Age (TAA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena The Animal Age za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000000000000000000002+15.38%
30 dana$ -0.00000013899999999999985-100.00%
60 dana$ -0.00209999999999999999985-100.00%
90 dana$ -0.01999999999999999999985-100.00%
The Animal Age promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TAA od $ +0.00000000000000000000002 (+15.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

The Animal Age 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000013899999999999985 (-100.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

The Animal Age 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TAA od $ -0.00209999999999999999985 (-100.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

The Animal Age 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01999999999999999999985 (-100.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena The Animal Age (TAA)?

Pogledajte The Animal Age stranicu Povijest cijena sada.

Što je The Animal Age (TAA)

The Animal Age is an animal-themed metaverse, starting with our million-cat community, creating an animal-themed metaverse and providing more NFTs. Our animal NFTs will cooperate with many IPs, brands, and animal organizations. Users can raise adopted animals by consuming items obtained from daily goals and milestones. By interacting with animals, participating in competitions, and exploring the world, users can earn TAA coins as rewards. TAA coins can be used to buy more items to raise animals or sell on the market.

The Animal Age dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje The Animal Age ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TAA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o The Animal Age na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje The Animal Age učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

The Animal Age Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Animal Age (TAA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Animal Age (TAA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Animal Age.

Provjerite The Animal Age predviđanje cijene sada!

The Animal Age (TAA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Animal Age (TAA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti The Animal Age (TAA)

Tražiš kako kupiti The Animal Age? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti The Animal Age na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Animal Age

Koliko The Animal Age (TAA) vrijedi danas?
Cijena TAA uživo u USD je 0.00000000000000000000015 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TAA u USD?
Trenutačna cijena TAA u USD je $ 0.00000000000000000000015. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Animal Age?
Tržišna kapitalizacija za TAA je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TAA?
Količina u optjecaju za TAA je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TAA?
TAA je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TAA?
TAA je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za TAA?
24-satni obujam trgovanja za TAA je $ 27.20K USD.
Hoće li TAA još narasti ove godine?
TAA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TAA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
