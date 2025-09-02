Što je The Animal Age (TAA)

The Animal Age is an animal-themed metaverse, starting with our million-cat community, creating an animal-themed metaverse and providing more NFTs. Our animal NFTs will cooperate with many IPs, brands, and animal organizations. Users can raise adopted animals by consuming items obtained from daily goals and milestones. By interacting with animals, participating in competitions, and exploring the world, users can earn TAA coins as rewards. TAA coins can be used to buy more items to raise animals or sell on the market.

The Animal Age (TAA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Animal Age (TAA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

The Animal Age Resurs

Za dublje razumijevanje The Animal Age, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Animal Age Koliko The Animal Age (TAA) vrijedi danas? Cijena TAA uživo u USD je 0.00000000000000000000015 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena TAA u USD? $ 0.00000000000000000000015 . Provjerite Trenutačna cijena TAA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija The Animal Age? Tržišna kapitalizacija za TAA je -- USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za TAA? Količina u optjecaju za TAA je -- USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TAA? TAA je postigao ATH cijenu od -- USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TAA? TAA je vidio ATL cijenu od -- USD . Koliki je obujam trgovanja za TAA? 24-satni obujam trgovanja za TAA je $ 27.20K USD . Hoće li TAA još narasti ove godine? TAA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TAA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

The Animal Age (TAA) Važna ažuriranja industrije

