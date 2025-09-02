The Animal Age (TAA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000000000000000000015. Tijekom protekla 24 sata, TAAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000000000000000000008 i najviše cijene $ 0.00000000000000000000188, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAA je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +15.38% u posljednjih 24 sata i -100.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu The Animal Age (TAA)
$ 27.20K
$ 0.00
Trenutačna tržišna kapitalizacija The Animal Age je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 27.20K. Količina u optjecaju TAA je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.
The Animal Age (TAA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena The Animal Age za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00000000000000000000002
+15.38%
30 dana
$ -0.00000013899999999999985
-100.00%
60 dana
$ -0.00209999999999999999985
-100.00%
90 dana
$ -0.01999999999999999999985
-100.00%
The Animal Age promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TAA od $ +0.00000000000000000000002 (+15.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
The Animal Age 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000013899999999999985 (-100.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
The Animal Age 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TAA od $ -0.00209999999999999999985 (-100.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
The Animal Age 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01999999999999999999985 (-100.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena The Animal Age (TAA)?
The Animal Age is an animal-themed metaverse, starting with our million-cat community, creating an animal-themed metaverse and providing more NFTs. Our animal NFTs will cooperate with many IPs, brands, and animal organizations. Users can raise adopted animals by consuming items obtained from daily goals and milestones. By interacting with animals, participating in competitions, and exploring the world, users can earn TAA coins as rewards. TAA coins can be used to buy more items to raise animals or sell on the market.
The Animal Age Predviđanje cijene (USD)
Koliko će The Animal Age (TAA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Animal Age (TAA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Animal Age.
Razumijevanje tokenomike The Animal Age (TAA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
