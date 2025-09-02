Više o SYS

SYS Informacije o cijeni

SYS Bijela knjiga

SYS Službena web stranica

SYS Tokenomija

SYS Prognoza cijena

SYS Povijest

Vodič za kupnju SYS

Konverter SYS u fiducijarnu valutu

SYS Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Syscoin Logotip

Syscoin Cijena(SYS)

1 SYS u USD cijena uživo:

$0.03816
$0.03816$0.03816
-2.32%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Syscoin (SYS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:51:32 (UTC+8)

Syscoin (SYS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03757
$ 0.03757$ 0.03757
24-satna najniža cijena
$ 0.04115
$ 0.04115$ 0.04115
24-satna najviša cijena

$ 0.03757
$ 0.03757$ 0.03757

$ 0.04115
$ 0.04115$ 0.04115

$ 1.3084718542375575
$ 1.3084718542375575$ 1.3084718542375575

$ 0.000199166999664158
$ 0.000199166999664158$ 0.000199166999664158

+0.65%

-2.32%

-5.57%

-5.57%

Syscoin (SYS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03816. Tijekom protekla 24 sata, SYStrgovalo je između najniže cijene $ 0.03757 i najviše cijene $ 0.04115, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYS je $ 1.3084718542375575, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000199166999664158.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYS se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, -2.32% u posljednjih 24 sata i -5.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Syscoin (SYS)

No.706

$ 31.78M
$ 31.78M$ 31.78M

$ 363.86K
$ 363.86K$ 363.86K

$ 31.78M
$ 31.78M$ 31.78M

832.77M
832.77M 832.77M

--
----

832,771,626.4657817
832,771,626.4657817 832,771,626.4657817

SYS

Trenutačna tržišna kapitalizacija Syscoin je $ 31.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 363.86K. Količina u optjecaju SYS je 832.77M, s ukupnom količinom od 832771626.4657817. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.78M.

Syscoin (SYS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Syscoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0009063-2.32%
30 dana$ -0.00169-4.25%
60 dana$ +0.00292+8.28%
90 dana$ -0.00489-11.36%
Syscoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SYS od $ -0.0009063 (-2.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Syscoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00169 (-4.25%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Syscoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SYS od $ +0.00292 (+8.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Syscoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00489 (-11.36%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Syscoin (SYS)?

Pogledajte Syscoin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Syscoin (SYS)

Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.

Syscoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Syscoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SYS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Syscoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Syscoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Syscoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Syscoin (SYS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Syscoin (SYS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Syscoin.

Provjerite Syscoin predviđanje cijene sada!

Syscoin (SYS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Syscoin (SYS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SYS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Syscoin (SYS)

Tražiš kako kupiti Syscoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Syscoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SYS u lokalnim valutama

1 Syscoin(SYS) u VND
1,004.1804
1 Syscoin(SYS) u AUD
A$0.0580032
1 Syscoin(SYS) u GBP
0.0278568
1 Syscoin(SYS) u EUR
0.032436
1 Syscoin(SYS) u USD
$0.03816
1 Syscoin(SYS) u MYR
RM0.1610352
1 Syscoin(SYS) u TRY
1.5699024
1 Syscoin(SYS) u JPY
¥5.60952
1 Syscoin(SYS) u ARS
ARS$52.5619656
1 Syscoin(SYS) u RUB
3.0745512
1 Syscoin(SYS) u INR
3.35808
1 Syscoin(SYS) u IDR
Rp625.5736704
1 Syscoin(SYS) u KRW
53.221752
1 Syscoin(SYS) u PHP
2.1796992
1 Syscoin(SYS) u EGP
￡E.1.8519048
1 Syscoin(SYS) u BRL
R$0.2072088
1 Syscoin(SYS) u CAD
C$0.0522792
1 Syscoin(SYS) u BDT
4.6375848
1 Syscoin(SYS) u NGN
58.4378424
1 Syscoin(SYS) u COP
$153.2528496
1 Syscoin(SYS) u ZAR
R.0.6719976
1 Syscoin(SYS) u UAH
1.5786792
1 Syscoin(SYS) u VES
Bs5.57136
1 Syscoin(SYS) u CLP
$37.0152
1 Syscoin(SYS) u PKR
Rs10.8130176
1 Syscoin(SYS) u KZT
20.5380936
1 Syscoin(SYS) u THB
฿1.2329496
1 Syscoin(SYS) u TWD
NT$1.1688408
1 Syscoin(SYS) u AED
د.إ0.1400472
1 Syscoin(SYS) u CHF
Fr0.030528
1 Syscoin(SYS) u HKD
HK$0.2972664
1 Syscoin(SYS) u AMD
֏14.5870416
1 Syscoin(SYS) u MAD
.د.م0.3426768
1 Syscoin(SYS) u MXN
$0.7113024
1 Syscoin(SYS) u SAR
ريال0.1431
1 Syscoin(SYS) u PLN
0.1385208
1 Syscoin(SYS) u RON
лв0.1652328
1 Syscoin(SYS) u SEK
kr0.3579408
1 Syscoin(SYS) u BGN
лв0.0637272
1 Syscoin(SYS) u HUF
Ft12.8786184
1 Syscoin(SYS) u CZK
0.795636
1 Syscoin(SYS) u KWD
د.ك0.0116388
1 Syscoin(SYS) u ILS
0.127836
1 Syscoin(SYS) u AOA
Kz34.7855112
1 Syscoin(SYS) u BHD
.د.ب0.01434816
1 Syscoin(SYS) u BMD
$0.03816
1 Syscoin(SYS) u DKK
kr0.2430792
1 Syscoin(SYS) u HNL
L0.9982656
1 Syscoin(SYS) u MUR
1.747728
1 Syscoin(SYS) u NAD
$0.6700896
1 Syscoin(SYS) u NOK
kr0.3812184
1 Syscoin(SYS) u NZD
$0.0644904
1 Syscoin(SYS) u PAB
B/.0.03816
1 Syscoin(SYS) u PGK
K0.1614168
1 Syscoin(SYS) u QAR
ر.ق0.1389024
1 Syscoin(SYS) u RSD
дин.3.817908

Syscoin Resurs

Za dublje razumijevanje Syscoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Syscoin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Syscoin

Koliko Syscoin (SYS) vrijedi danas?
Cijena SYS uživo u USD je 0.03816 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SYS u USD?
Trenutačna cijena SYS u USD je $ 0.03816. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Syscoin?
Tržišna kapitalizacija za SYS je $ 31.78M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SYS?
Količina u optjecaju za SYS je 832.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SYS?
SYS je postigao ATH cijenu od 1.3084718542375575 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SYS?
SYS je vidio ATL cijenu od 0.000199166999664158 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SYS?
24-satni obujam trgovanja za SYS je $ 363.86K USD.
Hoće li SYS još narasti ove godine?
SYS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SYS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:51:32 (UTC+8)

Syscoin (SYS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SYS u USD kalkulator

Iznos

SYS
SYS
USD
USD

1 SYS = 0.03816 USD

Trgujte SYS

SYSUSDT
$0.03816
$0.03816$0.03816
-2.10%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine