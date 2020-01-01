Synternet (SYNT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Synternet (SYNT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Synternet (SYNT) Informacije Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain. Službena web stranica: https://www.synternet.com/ Bijela knjiga: https://docs.synternet.com/docs Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31 Kupi SYNT odmah!

Synternet (SYNT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Synternet (SYNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.55M $ 10.55M $ 10.55M Ukupna količina: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Količina u optjecaju: $ 655.42M $ 655.42M $ 655.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 40.25M $ 40.25M $ 40.25M Povijesni maksimum: $ 0.11456 $ 0.11456 $ 0.11456 Povijesni minimum: $ 0.009238729911768159 $ 0.009238729911768159 $ 0.009238729911768159 Trenutna cijena: $ 0.0161 $ 0.0161 $ 0.0161 Saznajte više o cijeni Synternet (SYNT)

Synternet (SYNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Synternet (SYNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SYNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SYNT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SYNT tokena, istražite SYNT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SYNT Jeste li zainteresirani za dodavanje Synternet (SYNT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SYNT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SYNT na MEXC-u odmah!

Synternet (SYNT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SYNT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SYNT povijest cijena odmah!

SYNT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SYNT? Naša SYNT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SYNT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!