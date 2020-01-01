Synternet (SYNT) Tokenomika

Synternet (SYNT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Synternet (SYNT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Synternet (SYNT) Informacije

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Službena web stranica:
https://www.synternet.com/
Bijela knjiga:
https://docs.synternet.com/docs
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31

Synternet (SYNT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Synternet (SYNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 10.55M
$ 10.55M
Ukupna količina:
$ 1.12B
$ 1.12B
Količina u optjecaju:
$ 655.42M
$ 655.42M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 40.25M
$ 40.25M
Povijesni maksimum:
$ 0.11456
$ 0.11456
Povijesni minimum:
$ 0.009238729911768159
$ 0.009238729911768159
Trenutna cijena:
$ 0.0161
$ 0.0161

Synternet (SYNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Synternet (SYNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SYNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SYNT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SYNT tokena, istražite SYNT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SYNT

Jeste li zainteresirani za dodavanje Synternet (SYNT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SYNT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Synternet (SYNT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SYNT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SYNT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SYNT? Naša SYNT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.