Syndicate Cijena danas

Trenutačna cijena Syndicate (SYND) danas je $ 0.1282, s promjenom od 7.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SYND u USD je $ 0.1282 po SYND.

Syndicate trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SYND. Tijekom posljednja 24 sata, SYND trgovao je između $ 0.1158 (niska) i $ 0.1293 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, SYND se kretao +0.47% u posljednjem satu i -19.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 59.60K.

Informacije o tržištu Syndicate (SYND)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 59.60K$ 59.60K $ 59.60K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 128.20M$ 128.20M $ 128.20M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Syndicate je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 59.60K. Količina u optjecaju SYND je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.20M.