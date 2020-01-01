Sylo (SYLO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sylo (SYLO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sylo (SYLO) Informacije Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value. Službena web stranica: https://www.sylo.io Bijela knjiga: https://www.sylo.io/whitepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf293d23bf2cdc05411ca0eddd588eb1977e8dcd4 Kupi SYLO odmah!

Sylo (SYLO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sylo (SYLO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 6.42B $ 6.42B $ 6.42B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Povijesni maksimum: $ 0.004087 $ 0.004087 $ 0.004087 Povijesni minimum: $ 0.000349464291205505 $ 0.000349464291205505 $ 0.000349464291205505 Trenutna cijena: $ 0.000468 $ 0.000468 $ 0.000468 Saznajte više o cijeni Sylo (SYLO)

Sylo (SYLO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sylo (SYLO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SYLO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SYLO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SYLO tokena, istražite SYLO cijenu tokena uživo!

