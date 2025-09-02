Više o SXCH

SOLARX Cijena(SXCH)

1 SXCH u USD cijena uživo:

$0.001694
$0.001694$0.001694
-0.41%1D
Grafikon aktualnih cijena SOLARX (SXCH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:28:28 (UTC+8)

SOLARX (SXCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001681
$ 0.001681$ 0.001681
24-satna najniža cijena
$ 0.001848
$ 0.001848$ 0.001848
24-satna najviša cijena

$ 0.001681
$ 0.001681$ 0.001681

$ 0.001848
$ 0.001848$ 0.001848

$ 0.14560986586606303
$ 0.14560986586606303$ 0.14560986586606303

$ 0.00167028971628304
$ 0.00167028971628304$ 0.00167028971628304

-0.12%

-0.41%

-1.00%

-1.00%

SOLARX (SXCH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001697. Tijekom protekla 24 sata, SXCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001681 i najviše cijene $ 0.001848, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SXCH je $ 0.14560986586606303, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00167028971628304.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SXCH se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i -1.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOLARX (SXCH)

$ 142.95K
$ 142.95K$ 142.95K

$ 49.10K
$ 49.10K$ 49.10K

$ 676.04K
$ 676.04K$ 676.04K

84.24M
84.24M 84.24M

398,375,166.3100367
398,375,166.3100367 398,375,166.3100367

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOLARX je $ 142.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 49.10K. Količina u optjecaju SXCH je 84.24M, s ukupnom količinom od 398375166.3100367. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 676.04K.

SOLARX (SXCH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SOLARX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000697-0.41%
30 dana$ -0.000623-26.86%
60 dana$ -0.001344-44.20%
90 dana$ -0.003712-68.63%
SOLARX promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SXCH od $ -0.00000697 (-0.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SOLARX 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000623 (-26.86%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SOLARX 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SXCH od $ -0.001344 (-44.20%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SOLARX 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.003712 (-68.63%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SOLARX (SXCH)?

Pogledajte SOLARX stranicu Povijest cijena sada.

Što je SOLARX (SXCH)

solar powered mining powered by the SXCH layer 1 chain.

SOLARX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusani investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SOLARX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SXCH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SOLARX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SOLARX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SOLARX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SOLARX (SXCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SOLARX (SXCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SOLARX.

Provjerite SOLARX predviđanje cijene sada!

SOLARX (SXCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SOLARX (SXCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SXCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SOLARX (SXCH)

Tražiš kako kupiti SOLARX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SOLARX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SXCH u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SOLARX

Koliko SOLARX (SXCH) vrijedi danas?
Cijena SXCH uživo u USD je 0.001697 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SXCH u USD?
Trenutačna cijena SXCH u USD je $ 0.001697. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SOLARX?
Tržišna kapitalizacija za SXCH je $ 142.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SXCH?
Količina u optjecaju za SXCH je 84.24M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SXCH?
SXCH je postigao ATH cijenu od 0.14560986586606303 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SXCH?
SXCH je vidio ATL cijenu od 0.00167028971628304 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SXCH?
24-satni obujam trgovanja za SXCH je $ 49.10K USD.
Hoće li SXCH još narasti ove godine?
SXCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SXCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:28:28 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

