Sweat Economy (SWEAT) Informacije Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries. Službena web stranica: https://swe.at Bijela knjiga: https://whitepaper.swe.at Istraživač blokova: https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia Kupi SWEAT odmah!

Sweat Economy (SWEAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sweat Economy (SWEAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.12M $ 15.12M $ 15.12M Ukupna količina: $ 20.77B $ 20.77B $ 20.77B Količina u optjecaju: $ 7.10B $ 7.10B $ 7.10B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 46.56M $ 46.56M $ 46.56M Povijesni maksimum: $ 0.113806 $ 0.113806 $ 0.113806 Povijesni minimum: $ 0.001988848261004685 $ 0.001988848261004685 $ 0.001988848261004685 Trenutna cijena: $ 0.002129 $ 0.002129 $ 0.002129 Saznajte više o cijeni Sweat Economy (SWEAT)

Sweat Economy (SWEAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sweat Economy (SWEAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SWEAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SWEAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SWEAT tokena, istražite SWEAT cijenu tokena uživo!

