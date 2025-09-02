Što je Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Sweat Economy dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Sweat Economy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sweat Economy (SWEAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sweat Economy (SWEAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sweat Economy.

Sweat Economy (SWEAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sweat Economy (SWEAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWEAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sweat Economy (SWEAT)

Tražiš kako kupiti Sweat Economy? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sweat Economy na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SWEAT u lokalnim valutama

Sweat Economy Resurs

Za dublje razumijevanje Sweat Economy, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sweat Economy Koliko Sweat Economy (SWEAT) vrijedi danas? Cijena SWEAT uživo u USD je 0.002281 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SWEAT u USD? $ 0.002281 . Provjerite Trenutačna cijena SWEAT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Sweat Economy? Tržišna kapitalizacija za SWEAT je $ 16.47M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SWEAT? Količina u optjecaju za SWEAT je 7.22B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SWEAT? SWEAT je postigao ATH cijenu od 0.09348826436965357 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SWEAT? SWEAT je vidio ATL cijenu od 0.002051952419634131 USD . Koliki je obujam trgovanja za SWEAT? 24-satni obujam trgovanja za SWEAT je $ 484.83K USD . Hoće li SWEAT još narasti ove godine? SWEAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SWEAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Sweat Economy (SWEAT) Važna ažuriranja industrije

