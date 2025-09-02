Sweat Economy (SWEAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002281. Tijekom protekla 24 sata, SWEATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001988 i najviše cijene $ 0.002529, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWEAT je $ 0.09348826436965357, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002051952419634131.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWEAT se promijenio za +1.55% u posljednjih sat vremena, +1.60% u posljednjih 24 sata i +8.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Sweat Economy (SWEAT)
No.974
$ 16.47M
$ 484.83K
$ 49.88M
7.22B
21,867,346,500.41
20,889,880,350.23
33.01%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Sweat Economy je $ 16.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 484.83K. Količina u optjecaju SWEAT je 7.22B, s ukupnom količinom od 20889880350.23. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.88M.
Sweat Economy (SWEAT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Sweat Economy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00003592
+1.60%
30 dana
$ -0.000091
-3.84%
60 dana
$ +0.000036
+1.60%
90 dana
$ -0.001186
-34.21%
Sweat Economy promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SWEAT od $ +0.00003592 (+1.60%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Sweat Economy 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000091 (-3.84%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Sweat Economy 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SWEAT od $ +0.000036 (+1.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Sweat Economy 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001186 (-34.21%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sweat Economy (SWEAT)?
Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity.
Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.
Sweat Economy Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Sweat Economy (SWEAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sweat Economy (SWEAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sweat Economy.
Razumijevanje tokenomike Sweat Economy (SWEAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWEAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Sweat Economy (SWEAT)
