Više o SWEAT

SWEAT Informacije o cijeni

SWEAT Bijela knjiga

SWEAT Službena web stranica

SWEAT Tokenomija

SWEAT Prognoza cijena

SWEAT Povijest

Vodič za kupnju SWEAT

Konverter SWEAT u fiducijarnu valutu

SWEAT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Sweat Economy Logotip

Sweat Economy Cijena(SWEAT)

1 SWEAT u USD cijena uživo:

$0.002281
$0.002281$0.002281
+1.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sweat Economy (SWEAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:10:05 (UTC+8)

Sweat Economy (SWEAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001988
$ 0.001988$ 0.001988
24-satna najniža cijena
$ 0.002529
$ 0.002529$ 0.002529
24-satna najviša cijena

$ 0.001988
$ 0.001988$ 0.001988

$ 0.002529
$ 0.002529$ 0.002529

$ 0.09348826436965357
$ 0.09348826436965357$ 0.09348826436965357

$ 0.002051952419634131
$ 0.002051952419634131$ 0.002051952419634131

+1.55%

+1.60%

+8.46%

+8.46%

Sweat Economy (SWEAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002281. Tijekom protekla 24 sata, SWEATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001988 i najviše cijene $ 0.002529, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWEAT je $ 0.09348826436965357, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002051952419634131.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWEAT se promijenio za +1.55% u posljednjih sat vremena, +1.60% u posljednjih 24 sata i +8.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sweat Economy (SWEAT)

No.974

$ 16.47M
$ 16.47M$ 16.47M

$ 484.83K
$ 484.83K$ 484.83K

$ 49.88M
$ 49.88M$ 49.88M

7.22B
7.22B 7.22B

21,867,346,500.41
21,867,346,500.41 21,867,346,500.41

20,889,880,350.23
20,889,880,350.23 20,889,880,350.23

33.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sweat Economy je $ 16.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 484.83K. Količina u optjecaju SWEAT je 7.22B, s ukupnom količinom od 20889880350.23. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.88M.

Sweat Economy (SWEAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sweat Economy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00003592+1.60%
30 dana$ -0.000091-3.84%
60 dana$ +0.000036+1.60%
90 dana$ -0.001186-34.21%
Sweat Economy promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SWEAT od $ +0.00003592 (+1.60%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sweat Economy 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000091 (-3.84%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sweat Economy 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SWEAT od $ +0.000036 (+1.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sweat Economy 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001186 (-34.21%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sweat Economy (SWEAT)?

Pogledajte Sweat Economy stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Sweat Economy dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sweat Economy ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SWEAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sweat Economy na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sweat Economy učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sweat Economy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sweat Economy (SWEAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sweat Economy (SWEAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sweat Economy.

Provjerite Sweat Economy predviđanje cijene sada!

Sweat Economy (SWEAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sweat Economy (SWEAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWEAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sweat Economy (SWEAT)

Tražiš kako kupiti Sweat Economy? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sweat Economy na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SWEAT u lokalnim valutama

1 Sweat Economy(SWEAT) u VND
60.024515
1 Sweat Economy(SWEAT) u AUD
A$0.00346712
1 Sweat Economy(SWEAT) u GBP
0.00166513
1 Sweat Economy(SWEAT) u EUR
0.00193885
1 Sweat Economy(SWEAT) u USD
$0.002281
1 Sweat Economy(SWEAT) u MYR
RM0.00962582
1 Sweat Economy(SWEAT) u TRY
0.09384034
1 Sweat Economy(SWEAT) u JPY
¥0.335307
1 Sweat Economy(SWEAT) u ARS
ARS$3.14187221
1 Sweat Economy(SWEAT) u RUB
0.18378017
1 Sweat Economy(SWEAT) u INR
0.200728
1 Sweat Economy(SWEAT) u IDR
Rp37.39343664
1 Sweat Economy(SWEAT) u KRW
3.17686275
1 Sweat Economy(SWEAT) u PHP
0.13031353
1 Sweat Economy(SWEAT) u EGP
￡E.0.11069693
1 Sweat Economy(SWEAT) u BRL
R$0.01238583
1 Sweat Economy(SWEAT) u CAD
C$0.00312497
1 Sweat Economy(SWEAT) u BDT
0.27720993
1 Sweat Economy(SWEAT) u NGN
3.49310059
1 Sweat Economy(SWEAT) u COP
$9.16063286
1 Sweat Economy(SWEAT) u ZAR
R.0.04016841
1 Sweat Economy(SWEAT) u UAH
0.09436497
1 Sweat Economy(SWEAT) u VES
Bs0.333026
1 Sweat Economy(SWEAT) u CLP
$2.21257
1 Sweat Economy(SWEAT) u PKR
Rs0.64634416
1 Sweat Economy(SWEAT) u KZT
1.22765701
1 Sweat Economy(SWEAT) u THB
฿0.07369911
1 Sweat Economy(SWEAT) u TWD
NT$0.06986703
1 Sweat Economy(SWEAT) u AED
د.إ0.00837127
1 Sweat Economy(SWEAT) u CHF
Fr0.0018248
1 Sweat Economy(SWEAT) u HKD
HK$0.01776899
1 Sweat Economy(SWEAT) u AMD
֏0.87193506
1 Sweat Economy(SWEAT) u MAD
.د.م0.02048338
1 Sweat Economy(SWEAT) u MXN
$0.04254065
1 Sweat Economy(SWEAT) u SAR
ريال0.00855375
1 Sweat Economy(SWEAT) u PLN
0.00828003
1 Sweat Economy(SWEAT) u RON
лв0.00987673
1 Sweat Economy(SWEAT) u SEK
kr0.02139578
1 Sweat Economy(SWEAT) u BGN
лв0.00380927
1 Sweat Economy(SWEAT) u HUF
Ft0.76956378
1 Sweat Economy(SWEAT) u CZK
0.04755885
1 Sweat Economy(SWEAT) u KWD
د.ك0.000695705
1 Sweat Economy(SWEAT) u ILS
0.00764135
1 Sweat Economy(SWEAT) u AOA
Kz2.07929117
1 Sweat Economy(SWEAT) u BHD
.د.ب0.000857656
1 Sweat Economy(SWEAT) u BMD
$0.002281
1 Sweat Economy(SWEAT) u DKK
kr0.01452997
1 Sweat Economy(SWEAT) u HNL
L0.05967096
1 Sweat Economy(SWEAT) u MUR
0.1044698
1 Sweat Economy(SWEAT) u NAD
$0.04005436
1 Sweat Economy(SWEAT) u NOK
kr0.02278719
1 Sweat Economy(SWEAT) u NZD
$0.00385489
1 Sweat Economy(SWEAT) u PAB
B/.0.002281
1 Sweat Economy(SWEAT) u PGK
K0.00964863
1 Sweat Economy(SWEAT) u QAR
ر.ق0.00830284
1 Sweat Economy(SWEAT) u RSD
дин.0.22821405

Sweat Economy Resurs

Za dublje razumijevanje Sweat Economy, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Sweat Economy web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sweat Economy

Koliko Sweat Economy (SWEAT) vrijedi danas?
Cijena SWEAT uživo u USD je 0.002281 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SWEAT u USD?
Trenutačna cijena SWEAT u USD je $ 0.002281. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sweat Economy?
Tržišna kapitalizacija za SWEAT je $ 16.47M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SWEAT?
Količina u optjecaju za SWEAT je 7.22B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SWEAT?
SWEAT je postigao ATH cijenu od 0.09348826436965357 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SWEAT?
SWEAT je vidio ATL cijenu od 0.002051952419634131 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SWEAT?
24-satni obujam trgovanja za SWEAT je $ 484.83K USD.
Hoće li SWEAT još narasti ove godine?
SWEAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SWEAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:10:05 (UTC+8)

Sweat Economy (SWEAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SWEAT u USD kalkulator

Iznos

SWEAT
SWEAT
USD
USD

1 SWEAT = 0.002281 USD

Trgujte SWEAT

SWEATUSDT
$0.002281
$0.002281$0.002281
+1.55%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine