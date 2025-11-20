SEA WARS Cijena danas

Trenutačna cijena SEA WARS (SWAR) danas je $ 0.0000000013, s promjenom od 30.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SWAR u USD je $ 0.0000000013 po SWAR.

SEA WARS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SWAR. Tijekom posljednja 24 sata, SWAR trgovao je između $ 0.0000000009 (niska) i $ 0.0000000015 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, SWAR se kretao 0.00% u posljednjem satu i -13.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 3.47K.

Informacije o tržištu SEA WARS (SWAR)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 3.47K$ 3.47K $ 3.47K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.61K$ 2.61K $ 2.61K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 2,005,000,000,000 2,005,000,000,000 2,005,000,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija SEA WARS je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.47K. Količina u optjecaju SWAR je --, s ukupnom količinom od 2005000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.61K.