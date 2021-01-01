Swan Chain (SWAN) Tokenomika
SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.
Swan Chain (SWAN) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Swan Chain (SWAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Swan Chain (SWAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Swan Chain (SWAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SWAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SWAN tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SWAN tokena, istražite SWAN cijenu tokena uživo!
Swan Chain (SWAN) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena SWAN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
SWAN Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide SWAN? Naša SWAN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
