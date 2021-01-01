Swan Chain (SWAN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Swan Chain (SWAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Swan Chain (SWAN) Informacije SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable. Službena web stranica: https://swanchain.io/ Bijela knjiga: https://docs.swanchain.io/core-concepts/core-concepts Kupi SWAN odmah!

Swan Chain (SWAN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Swan Chain (SWAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Povijesni maksimum: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.006135 $ 0.006135 $ 0.006135 Saznajte više o cijeni Swan Chain (SWAN)

Swan Chain (SWAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Swan Chain (SWAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SWAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SWAN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SWAN tokena, istražite SWAN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SWAN Jeste li zainteresirani za dodavanje Swan Chain (SWAN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SWAN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SWAN na MEXC-u odmah!

Swan Chain (SWAN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SWAN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SWAN povijest cijena odmah!

SWAN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SWAN? Naša SWAN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SWAN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!