Više o SWAN

SWAN Informacije o cijeni

SWAN Bijela knjiga

SWAN Službena web stranica

SWAN Tokenomija

SWAN Prognoza cijena

SWAN Povijest

Vodič za kupnju SWAN

Konverter SWAN u fiducijarnu valutu

SWAN Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Swan Chain Logotip

Swan Chain Cijena(SWAN)

1 SWAN u USD cijena uživo:

$0.006813
$0.006813$0.006813
-1.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Swan Chain (SWAN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:50:28 (UTC+8)

Swan Chain (SWAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.006805
$ 0.006805$ 0.006805
24-satna najniža cijena
$ 0.009039
$ 0.009039$ 0.009039
24-satna najviša cijena

$ 0.006805
$ 0.006805$ 0.006805

$ 0.009039
$ 0.009039$ 0.009039

--
----

--
----

-0.60%

-1.00%

+49.34%

+49.34%

Swan Chain (SWAN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006813. Tijekom protekla 24 sata, SWANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006805 i najviše cijene $ 0.009039, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWAN je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWAN se promijenio za -0.60% u posljednjih sat vremena, -1.00% u posljednjih 24 sata i +49.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Swan Chain (SWAN)

--
----

$ 79.64K
$ 79.64K$ 79.64K

$ 6.81M
$ 6.81M$ 6.81M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SWAN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Swan Chain je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.64K. Količina u optjecaju SWAN je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.81M.

Swan Chain (SWAN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Swan Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00006882-1.00%
30 dana$ +0.001744+34.40%
60 dana$ +0.001051+18.24%
90 dana$ -0.020807-75.34%
Swan Chain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SWAN od $ -0.00006882 (-1.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Swan Chain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001744 (+34.40%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Swan Chain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SWAN od $ +0.001051 (+18.24%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Swan Chain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.020807 (-75.34%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Swan Chain (SWAN)?

Pogledajte Swan Chain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Swan Chain (SWAN)

SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.

Swan Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Swan Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SWAN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Swan Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Swan Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Swan Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Swan Chain (SWAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Swan Chain (SWAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Swan Chain.

Provjerite Swan Chain predviđanje cijene sada!

Swan Chain (SWAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Swan Chain (SWAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Swan Chain (SWAN)

Tražiš kako kupiti Swan Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Swan Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SWAN u lokalnim valutama

1 Swan Chain(SWAN) u VND
179.284095
1 Swan Chain(SWAN) u AUD
A$0.01035576
1 Swan Chain(SWAN) u GBP
0.00497349
1 Swan Chain(SWAN) u EUR
0.00579105
1 Swan Chain(SWAN) u USD
$0.006813
1 Swan Chain(SWAN) u MYR
RM0.02875086
1 Swan Chain(SWAN) u TRY
0.28028682
1 Swan Chain(SWAN) u JPY
¥1.001511
1 Swan Chain(SWAN) u ARS
ARS$9.38429433
1 Swan Chain(SWAN) u RUB
0.54892341
1 Swan Chain(SWAN) u INR
0.599544
1 Swan Chain(SWAN) u IDR
Rp111.68850672
1 Swan Chain(SWAN) u KRW
9.5020911
1 Swan Chain(SWAN) u PHP
0.38915856
1 Swan Chain(SWAN) u EGP
￡E.0.33063489
1 Swan Chain(SWAN) u BRL
R$0.03699459
1 Swan Chain(SWAN) u CAD
C$0.00933381
1 Swan Chain(SWAN) u BDT
0.82798389
1 Swan Chain(SWAN) u NGN
10.43336007
1 Swan Chain(SWAN) u COP
$27.36141678
1 Swan Chain(SWAN) u ZAR
R.0.11997693
1 Swan Chain(SWAN) u UAH
0.28185381
1 Swan Chain(SWAN) u VES
Bs0.994698
1 Swan Chain(SWAN) u CLP
$6.60861
1 Swan Chain(SWAN) u PKR
Rs1.93053168
1 Swan Chain(SWAN) u KZT
3.66682473
1 Swan Chain(SWAN) u THB
฿0.22012803
1 Swan Chain(SWAN) u TWD
NT$0.20868219
1 Swan Chain(SWAN) u AED
د.إ0.02500371
1 Swan Chain(SWAN) u CHF
Fr0.0054504
1 Swan Chain(SWAN) u HKD
HK$0.05307327
1 Swan Chain(SWAN) u AMD
֏2.60433738
1 Swan Chain(SWAN) u MAD
.د.م0.06118074
1 Swan Chain(SWAN) u MXN
$0.12699432
1 Swan Chain(SWAN) u SAR
ريال0.02554875
1 Swan Chain(SWAN) u PLN
0.02473119
1 Swan Chain(SWAN) u RON
лв0.02950029
1 Swan Chain(SWAN) u SEK
kr0.06390594
1 Swan Chain(SWAN) u BGN
лв0.01137771
1 Swan Chain(SWAN) u HUF
Ft2.29931937
1 Swan Chain(SWAN) u CZK
0.14205105
1 Swan Chain(SWAN) u KWD
د.ك0.002077965
1 Swan Chain(SWAN) u ILS
0.02282355
1 Swan Chain(SWAN) u AOA
Kz6.21052641
1 Swan Chain(SWAN) u BHD
.د.ب0.002561688
1 Swan Chain(SWAN) u BMD
$0.006813
1 Swan Chain(SWAN) u DKK
kr0.04339881
1 Swan Chain(SWAN) u HNL
L0.17822808
1 Swan Chain(SWAN) u MUR
0.3120354
1 Swan Chain(SWAN) u NAD
$0.11963628
1 Swan Chain(SWAN) u NOK
kr0.06806187
1 Swan Chain(SWAN) u NZD
$0.01151397
1 Swan Chain(SWAN) u PAB
B/.0.006813
1 Swan Chain(SWAN) u PGK
K0.02881899
1 Swan Chain(SWAN) u QAR
ر.ق0.02479932
1 Swan Chain(SWAN) u RSD
дин.0.68164065

Swan Chain Resurs

Za dublje razumijevanje Swan Chain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Swan Chain web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Swan Chain

Koliko Swan Chain (SWAN) vrijedi danas?
Cijena SWAN uživo u USD je 0.006813 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SWAN u USD?
Trenutačna cijena SWAN u USD je $ 0.006813. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Swan Chain?
Tržišna kapitalizacija za SWAN je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SWAN?
Količina u optjecaju za SWAN je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SWAN?
SWAN je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SWAN?
SWAN je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za SWAN?
24-satni obujam trgovanja za SWAN je $ 79.64K USD.
Hoće li SWAN još narasti ove godine?
SWAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SWAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:50:28 (UTC+8)

Swan Chain (SWAN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SWAN u USD kalkulator

Iznos

SWAN
SWAN
USD
USD

1 SWAN = 0.006813 USD

Trgujte SWAN

SWANUSDT
$0.006813
$0.006813$0.006813
-1.03%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine