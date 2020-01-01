Shadow Node (SVPN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shadow Node (SVPN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shadow Node (SVPN) Informacije Shadow Node redefines online privacy through a decentralized VPN for secure, private, and unrestricted internet access. Službena web stranica: https://shadownode.org/ Bijela knjiga: https://shadownode.gitbook.io/shadow-node-white-paper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc668695dcbcf682de106da94bde65c9bc79362d3 Kupi SVPN odmah!

Shadow Node (SVPN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shadow Node (SVPN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 801.00K $ 801.00K $ 801.00K Povijesni maksimum: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 Povijesni minimum: $ 0.000440687454630798 $ 0.000440687454630798 $ 0.000440687454630798 Trenutna cijena: $ 0.000801 $ 0.000801 $ 0.000801 Saznajte više o cijeni Shadow Node (SVPN)

Shadow Node (SVPN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shadow Node (SVPN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SVPN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SVPN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SVPN tokena, istražite SVPN cijenu tokena uživo!

