Shadow Node Logotip

Shadow Node Cijena(SVPN)

1 SVPN u USD cijena uživo:

$0.00084
+0.96%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Shadow Node (SVPN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:18:09 (UTC+8)

Shadow Node (SVPN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000776
24-satna najniža cijena
$ 0.000921
24-satna najviša cijena

$ 0.000776
$ 0.000921
$ 0.035722042641719326
$ 0.000440687454630798
0.00%

+0.96%

-8.90%

-8.90%

Shadow Node (SVPN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00084. Tijekom protekla 24 sata, SVPNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000776 i najviše cijene $ 0.000921, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SVPN je $ 0.035722042641719326, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000440687454630798.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SVPN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.96% u posljednjih 24 sata i -8.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shadow Node (SVPN)

No.5737

$ 0.00
$ 612.62
$ 840.00K
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shadow Node je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 612.62. Količina u optjecaju SVPN je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 840.00K.

Shadow Node (SVPN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Shadow Node za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000799+0.96%
30 dana$ -0.000063-6.98%
60 dana$ +0.000089+11.85%
90 dana$ -0.000353-29.59%
Shadow Node promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SVPN od $ +0.00000799 (+0.96%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Shadow Node 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000063 (-6.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Shadow Node 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SVPN od $ +0.000089 (+11.85%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Shadow Node 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000353 (-29.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Shadow Node (SVPN)?

Pogledajte Shadow Node stranicu Povijest cijena sada.

Što je Shadow Node (SVPN)

Shadow Node redefines online privacy through a decentralized VPN for secure, private, and unrestricted internet access.

Shadow Node dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Shadow Node ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SVPN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Shadow Node na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Shadow Node učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Shadow Node Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shadow Node (SVPN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shadow Node (SVPN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shadow Node.

Provjerite Shadow Node predviđanje cijene sada!

Shadow Node (SVPN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shadow Node (SVPN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SVPN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Shadow Node (SVPN)

Tražiš kako kupiti Shadow Node? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Shadow Node na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SVPN u lokalnim valutama

1 Shadow Node(SVPN) u VND
22.1046
1 Shadow Node(SVPN) u AUD
A$0.0012768
1 Shadow Node(SVPN) u GBP
0.0006132
1 Shadow Node(SVPN) u EUR
0.000714
1 Shadow Node(SVPN) u USD
$0.00084
1 Shadow Node(SVPN) u MYR
RM0.0035448
1 Shadow Node(SVPN) u TRY
0.0345576
1 Shadow Node(SVPN) u JPY
¥0.12348
1 Shadow Node(SVPN) u ARS
ARS$1.1570244
1 Shadow Node(SVPN) u RUB
0.0676872
1 Shadow Node(SVPN) u INR
0.0739704
1 Shadow Node(SVPN) u IDR
Rp13.7704896
1 Shadow Node(SVPN) u KRW
1.171548
1 Shadow Node(SVPN) u PHP
0.0479892
1 Shadow Node(SVPN) u EGP
￡E.0.0407652
1 Shadow Node(SVPN) u BRL
R$0.0045612
1 Shadow Node(SVPN) u CAD
C$0.0011508
1 Shadow Node(SVPN) u BDT
0.1020852
1 Shadow Node(SVPN) u NGN
1.2863676
1 Shadow Node(SVPN) u COP
$3.3734904
1 Shadow Node(SVPN) u ZAR
R.0.014784
1 Shadow Node(SVPN) u UAH
0.0348012
1 Shadow Node(SVPN) u VES
Bs0.12264
1 Shadow Node(SVPN) u CLP
$0.81312
1 Shadow Node(SVPN) u PKR
Rs0.2383584
1 Shadow Node(SVPN) u KZT
0.4528272
1 Shadow Node(SVPN) u THB
฿0.0271404
1 Shadow Node(SVPN) u TWD
NT$0.0257376
1 Shadow Node(SVPN) u AED
د.إ0.0030828
1 Shadow Node(SVPN) u CHF
Fr0.000672
1 Shadow Node(SVPN) u HKD
HK$0.0065436
1 Shadow Node(SVPN) u AMD
֏0.321342
1 Shadow Node(SVPN) u MAD
.د.م0.0075432
1 Shadow Node(SVPN) u MXN
$0.015666
1 Shadow Node(SVPN) u SAR
ريال0.00315
1 Shadow Node(SVPN) u PLN
0.0030576
1 Shadow Node(SVPN) u RON
лв0.0036372
1 Shadow Node(SVPN) u SEK
kr0.0078876
1 Shadow Node(SVPN) u BGN
лв0.0014028
1 Shadow Node(SVPN) u HUF
Ft0.2836848
1 Shadow Node(SVPN) u CZK
0.0175308
1 Shadow Node(SVPN) u KWD
د.ك0.0002562
1 Shadow Node(SVPN) u ILS
0.002814
1 Shadow Node(SVPN) u AOA
Kz0.7657188
1 Shadow Node(SVPN) u BHD
.د.ب0.00031668
1 Shadow Node(SVPN) u BMD
$0.00084
1 Shadow Node(SVPN) u DKK
kr0.0053508
1 Shadow Node(SVPN) u HNL
L0.0220164
1 Shadow Node(SVPN) u MUR
0.038472
1 Shadow Node(SVPN) u NAD
$0.014784
1 Shadow Node(SVPN) u NOK
kr0.0083916
1 Shadow Node(SVPN) u NZD
$0.0014196
1 Shadow Node(SVPN) u PAB
B/.0.00084
1 Shadow Node(SVPN) u PGK
K0.0035532
1 Shadow Node(SVPN) u QAR
ر.ق0.003066
1 Shadow Node(SVPN) u RSD
дин.0.0841092

Shadow Node Resurs

Za dublje razumijevanje Shadow Node, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Shadow Node web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shadow Node

Koliko Shadow Node (SVPN) vrijedi danas?
Cijena SVPN uživo u USD je 0.00084 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SVPN u USD?
Trenutačna cijena SVPN u USD je $ 0.00084. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shadow Node?
Tržišna kapitalizacija za SVPN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SVPN?
Količina u optjecaju za SVPN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SVPN?
SVPN je postigao ATH cijenu od 0.035722042641719326 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SVPN?
SVPN je vidio ATL cijenu od 0.000440687454630798 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SVPN?
24-satni obujam trgovanja za SVPN je $ 612.62 USD.
Hoće li SVPN još narasti ove godine?
SVPN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SVPN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:18:09 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

