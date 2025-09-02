Više o SVN

Stake Vault Network Logotip

Stake Vault Network Cijena(SVN)

1 SVN u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Stake Vault Network (SVN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:09:42 (UTC+8)

Stake Vault Network (SVN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-7.33%

-1.00%

-5.40%

-5.40%

Stake Vault Network (SVN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001088. Tijekom protekla 24 sata, SVNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001064 i najviše cijene $ 0.00125, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SVN je $ 0.43927431400951944, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00086153984885256.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SVN se promijenio za -7.33% u posljednjih sat vremena, -1.00% u posljednjih 24 sata i -5.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stake Vault Network (SVN)

No.5050

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stake Vault Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.48K. Količina u optjecaju SVN je 0.00, s ukupnom količinom od 2100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.28M.

Stake Vault Network (SVN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Stake Vault Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001099-1.00%
30 dana$ -0.000812-42.74%
60 dana$ -0.002233-67.24%
90 dana$ -0.00523-82.78%
Stake Vault Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SVN od $ -0.00001099 (-1.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Stake Vault Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000812 (-42.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Stake Vault Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SVN od $ -0.002233 (-67.24%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Stake Vault Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00523 (-82.78%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Stake Vault Network (SVN)?

Pogledajte Stake Vault Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Stake Vault Network (SVN)

Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem.

Stake Vault Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Stake Vault Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SVN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Stake Vault Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Stake Vault Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Stake Vault Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stake Vault Network (SVN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stake Vault Network (SVN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stake Vault Network.

Provjerite Stake Vault Network predviđanje cijene sada!

Stake Vault Network (SVN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stake Vault Network (SVN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SVN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Stake Vault Network (SVN)

Tražiš kako kupiti Stake Vault Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Stake Vault Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SVN u lokalnim valutama

1 Stake Vault Network(SVN) u VND
28.63072
1 Stake Vault Network(SVN) u AUD
A$0.00165376
1 Stake Vault Network(SVN) u GBP
0.00079424
1 Stake Vault Network(SVN) u EUR
0.0009248
1 Stake Vault Network(SVN) u USD
$0.001088
1 Stake Vault Network(SVN) u MYR
RM0.00459136
1 Stake Vault Network(SVN) u TRY
0.04476032
1 Stake Vault Network(SVN) u JPY
¥0.159936
1 Stake Vault Network(SVN) u ARS
ARS$1.49862208
1 Stake Vault Network(SVN) u RUB
0.08766016
1 Stake Vault Network(SVN) u INR
0.095744
1 Stake Vault Network(SVN) u IDR
Rp17.83606272
1 Stake Vault Network(SVN) u KRW
1.515312
1 Stake Vault Network(SVN) u PHP
0.06215744
1 Stake Vault Network(SVN) u EGP
￡E.0.05280064
1 Stake Vault Network(SVN) u BRL
R$0.00590784
1 Stake Vault Network(SVN) u CAD
C$0.00149056
1 Stake Vault Network(SVN) u BDT
0.13222464
1 Stake Vault Network(SVN) u NGN
1.66615232
1 Stake Vault Network(SVN) u COP
$4.36947328
1 Stake Vault Network(SVN) u ZAR
R.0.01915968
1 Stake Vault Network(SVN) u UAH
0.04501056
1 Stake Vault Network(SVN) u VES
Bs0.158848
1 Stake Vault Network(SVN) u CLP
$1.05536
1 Stake Vault Network(SVN) u PKR
Rs0.30829568
1 Stake Vault Network(SVN) u KZT
0.58557248
1 Stake Vault Network(SVN) u THB
฿0.03515328
1 Stake Vault Network(SVN) u TWD
NT$0.03332544
1 Stake Vault Network(SVN) u AED
د.إ0.00399296
1 Stake Vault Network(SVN) u CHF
Fr0.0008704
1 Stake Vault Network(SVN) u HKD
HK$0.00847552
1 Stake Vault Network(SVN) u AMD
֏0.41589888
1 Stake Vault Network(SVN) u MAD
.د.م0.00977024
1 Stake Vault Network(SVN) u MXN
$0.0202912
1 Stake Vault Network(SVN) u SAR
ريال0.00408
1 Stake Vault Network(SVN) u PLN
0.00394944
1 Stake Vault Network(SVN) u RON
лв0.00471104
1 Stake Vault Network(SVN) u SEK
kr0.01020544
1 Stake Vault Network(SVN) u BGN
лв0.00181696
1 Stake Vault Network(SVN) u HUF
Ft0.36706944
1 Stake Vault Network(SVN) u CZK
0.0226848
1 Stake Vault Network(SVN) u KWD
د.ك0.00033184
1 Stake Vault Network(SVN) u ILS
0.0036448
1 Stake Vault Network(SVN) u AOA
Kz0.99178816
1 Stake Vault Network(SVN) u BHD
.د.ب0.000409088
1 Stake Vault Network(SVN) u BMD
$0.001088
1 Stake Vault Network(SVN) u DKK
kr0.00693056
1 Stake Vault Network(SVN) u HNL
L0.02846208
1 Stake Vault Network(SVN) u MUR
0.0498304
1 Stake Vault Network(SVN) u NAD
$0.01910528
1 Stake Vault Network(SVN) u NOK
kr0.01086912
1 Stake Vault Network(SVN) u NZD
$0.00183872
1 Stake Vault Network(SVN) u PAB
B/.0.001088
1 Stake Vault Network(SVN) u PGK
K0.00460224
1 Stake Vault Network(SVN) u QAR
ر.ق0.00396032
1 Stake Vault Network(SVN) u RSD
дин.0.1088544

Stake Vault Network Resurs

Za dublje razumijevanje Stake Vault Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Stake Vault Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stake Vault Network

Koliko Stake Vault Network (SVN) vrijedi danas?
Cijena SVN uživo u USD je 0.001088 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SVN u USD?
Trenutačna cijena SVN u USD je $ 0.001088. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stake Vault Network?
Tržišna kapitalizacija za SVN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SVN?
Količina u optjecaju za SVN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SVN?
SVN je postigao ATH cijenu od 0.43927431400951944 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SVN?
SVN je vidio ATL cijenu od 0.00086153984885256 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SVN?
24-satni obujam trgovanja za SVN je $ 24.48K USD.
Hoće li SVN još narasti ove godine?
SVN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SVN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:09:42 (UTC+8)

Stake Vault Network (SVN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

