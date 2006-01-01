SolanaVM (SVM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SolanaVM (SVM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SolanaVM (SVM) Informacije Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration. Službena web stranica: https://solanavm.xyz/ Bijela knjiga: https://solanavm.notion.site/Quick-Start-17722161fbf643dfb5721be9b152605e Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0x4f6a2f6f066e51e248628190e6b77882bbc9862d Kupi SVM odmah!

SolanaVM (SVM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SolanaVM (SVM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.15M $ 23.15M $ 23.15M Povijesni maksimum: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.002894 $ 0.002894 $ 0.002894 Saznajte više o cijeni SolanaVM (SVM)

SolanaVM (SVM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SolanaVM (SVM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SVM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SVM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SVM tokena, istražite SVM cijenu tokena uživo!

