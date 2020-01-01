SUSHI (SUSHI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SUSHI (SUSHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SUSHI (SUSHI) Informacije SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee. Službena web stranica: https://sushi.com/ Bijela knjiga: https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 Kupi SUSHI odmah!

SUSHI (SUSHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SUSHI (SUSHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 210.12M $ 210.12M $ 210.12M Ukupna količina: $ 285.20M $ 285.20M $ 285.20M Količina u optjecaju: $ 276.15M $ 276.15M $ 276.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 217.00M $ 217.00M $ 217.00M Povijesni maksimum: $ 23.409 $ 23.409 $ 23.409 Povijesni minimum: $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 Trenutna cijena: $ 0.7609 $ 0.7609 $ 0.7609 Saznajte više o cijeni SUSHI (SUSHI)

SUSHI (SUSHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SUSHI (SUSHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUSHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUSHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUSHI tokena, istražite SUSHI cijenu tokena uživo!

