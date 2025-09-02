Što je SUSHI (SUSHI)

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

SUSHI (SUSHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SUSHI (SUSHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUSHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

SUSHI Resurs

Za dublje razumijevanje SUSHI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Koliko SUSHI (SUSHI) vrijedi danas? Cijena SUSHI uživo u USD je 0.7121 USD. Kolika je tržišna kapitalizacija SUSHI? Tržišna kapitalizacija za SUSHI je $ 196.65M USD. Kolika je količina u optjecaju za SUSHI? Količina u optjecaju za SUSHI je 276.15M USD. Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUSHI? SUSHI je postigao ATH cijenu od 23.38225619 USD. Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUSHI? SUSHI je vidio ATL cijenu od 0.45326569085810975 USD. Koliki je obujam trgovanja za SUSHI? 24-satni obujam trgovanja za SUSHI je $ 1.34M USD.

SUSHI (SUSHI) Važna ažuriranja industrije

