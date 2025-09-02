Više o SUPRA

SUPRA Informacije o cijeni

SUPRA Bijela knjiga

SUPRA Službena web stranica

SUPRA Tokenomija

SUPRA Prognoza cijena

SUPRA Povijest

Vodič za kupnju SUPRA

Konverter SUPRA u fiducijarnu valutu

SUPRA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Supra Logotip

Supra Cijena(SUPRA)

1 SUPRA u USD cijena uživo:

$0.0029
$0.0029$0.0029
-0.44%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Supra (SUPRA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:09:35 (UTC+8)

Supra (SUPRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00283
$ 0.00283$ 0.00283
24-satna najniža cijena
$ 0.003132
$ 0.003132$ 0.003132
24-satna najviša cijena

$ 0.00283
$ 0.00283$ 0.00283

$ 0.003132
$ 0.003132$ 0.003132

$ 0.07345197583389378
$ 0.07345197583389378$ 0.07345197583389378

$ 0.001910422229242526
$ 0.001910422229242526$ 0.001910422229242526

+1.85%

-0.44%

-22.52%

-22.52%

Supra (SUPRA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002911. Tijekom protekla 24 sata, SUPRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00283 i najviše cijene $ 0.003132, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUPRA je $ 0.07345197583389378, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001910422229242526.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUPRA se promijenio za +1.85% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i -22.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Supra (SUPRA)

No.547

$ 52.30M
$ 52.30M$ 52.30M

$ 386.16K
$ 386.16K$ 386.16K

$ 291.10M
$ 291.10M$ 291.10M

17.96B
17.96B 17.96B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

80,261,051,830.91809
80,261,051,830.91809 80,261,051,830.91809

17.96%

SUPRA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Supra je $ 52.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 386.16K. Količina u optjecaju SUPRA je 17.96B, s ukupnom količinom od 80261051830.91809. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 291.10M.

Supra (SUPRA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Supra za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001282-0.44%
30 dana$ -0.000202-6.49%
60 dana$ +0.000678+30.36%
90 dana$ -0.001804-38.27%
Supra promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SUPRA od $ -0.00001282 (-0.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Supra 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000202 (-6.49%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Supra 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SUPRA od $ +0.000678 (+30.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Supra 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001804 (-38.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Supra (SUPRA)?

Pogledajte Supra stranicu Povijest cijena sada.

Što je Supra (SUPRA)

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

Supra dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Supra ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SUPRA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Supra na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Supra učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Supra Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Supra (SUPRA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Supra (SUPRA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Supra.

Provjerite Supra predviđanje cijene sada!

Supra (SUPRA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Supra (SUPRA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUPRA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Supra (SUPRA)

Tražiš kako kupiti Supra? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Supra na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SUPRA u lokalnim valutama

1 Supra(SUPRA) u VND
76.602965
1 Supra(SUPRA) u AUD
A$0.00442472
1 Supra(SUPRA) u GBP
0.00212503
1 Supra(SUPRA) u EUR
0.00247435
1 Supra(SUPRA) u USD
$0.002911
1 Supra(SUPRA) u MYR
RM0.01228442
1 Supra(SUPRA) u TRY
0.11975854
1 Supra(SUPRA) u JPY
¥0.427917
1 Supra(SUPRA) u ARS
ARS$4.00964051
1 Supra(SUPRA) u RUB
0.23453927
1 Supra(SUPRA) u INR
0.256168
1 Supra(SUPRA) u IDR
Rp47.72130384
1 Supra(SUPRA) u KRW
4.05429525
1 Supra(SUPRA) u PHP
0.16630543
1 Supra(SUPRA) u EGP
￡E.0.14127083
1 Supra(SUPRA) u BRL
R$0.01580673
1 Supra(SUPRA) u CAD
C$0.00398807
1 Supra(SUPRA) u BDT
0.35377383
1 Supra(SUPRA) u NGN
4.45787629
1 Supra(SUPRA) u COP
$11.69075066
1 Supra(SUPRA) u ZAR
R.0.05126271
1 Supra(SUPRA) u UAH
0.12042807
1 Supra(SUPRA) u VES
Bs0.425006
1 Supra(SUPRA) u CLP
$2.82367
1 Supra(SUPRA) u PKR
Rs0.82486096
1 Supra(SUPRA) u KZT
1.56672931
1 Supra(SUPRA) u THB
฿0.09405441
1 Supra(SUPRA) u TWD
NT$0.08916393
1 Supra(SUPRA) u AED
د.إ0.01068337
1 Supra(SUPRA) u CHF
Fr0.0023288
1 Supra(SUPRA) u HKD
HK$0.02267669
1 Supra(SUPRA) u AMD
֏1.11275886
1 Supra(SUPRA) u MAD
.د.م0.02614078
1 Supra(SUPRA) u MXN
$0.05429015
1 Supra(SUPRA) u SAR
ريال0.01091625
1 Supra(SUPRA) u PLN
0.01056693
1 Supra(SUPRA) u RON
лв0.01260463
1 Supra(SUPRA) u SEK
kr0.02730518
1 Supra(SUPRA) u BGN
лв0.00486137
1 Supra(SUPRA) u HUF
Ft0.98211318
1 Supra(SUPRA) u CZK
0.06069435
1 Supra(SUPRA) u KWD
د.ك0.000887855
1 Supra(SUPRA) u ILS
0.00975185
1 Supra(SUPRA) u AOA
Kz2.65358027
1 Supra(SUPRA) u BHD
.د.ب0.001094536
1 Supra(SUPRA) u BMD
$0.002911
1 Supra(SUPRA) u DKK
kr0.01854307
1 Supra(SUPRA) u HNL
L0.07615176
1 Supra(SUPRA) u MUR
0.1333238
1 Supra(SUPRA) u NAD
$0.05111716
1 Supra(SUPRA) u NOK
kr0.02908089
1 Supra(SUPRA) u NZD
$0.00491959
1 Supra(SUPRA) u PAB
B/.0.002911
1 Supra(SUPRA) u PGK
K0.01231353
1 Supra(SUPRA) u QAR
ر.ق0.01059604
1 Supra(SUPRA) u RSD
дин.0.29124555

Supra Resurs

Za dublje razumijevanje Supra, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Supra web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Supra

Koliko Supra (SUPRA) vrijedi danas?
Cijena SUPRA uživo u USD je 0.002911 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUPRA u USD?
Trenutačna cijena SUPRA u USD je $ 0.002911. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Supra?
Tržišna kapitalizacija za SUPRA je $ 52.30M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUPRA?
Količina u optjecaju za SUPRA je 17.96B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUPRA?
SUPRA je postigao ATH cijenu od 0.07345197583389378 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUPRA?
SUPRA je vidio ATL cijenu od 0.001910422229242526 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUPRA?
24-satni obujam trgovanja za SUPRA je $ 386.16K USD.
Hoće li SUPRA još narasti ove godine?
SUPRA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUPRA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:09:35 (UTC+8)

Supra (SUPRA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SUPRA u USD kalkulator

Iznos

SUPRA
SUPRA
USD
USD

1 SUPRA = 0.002911 USD

Trgujte SUPRA

SUPRAUSDC
$0.002916
$0.002916$0.002916
+0.37%
SUPRAUSDT
$0.0029
$0.0029$0.0029
-0.33%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine