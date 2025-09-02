Što je Supra (SUPRA)

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

Supra Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Supra (SUPRA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Supra (SUPRA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Supra.

Supra (SUPRA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Supra (SUPRA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUPRA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Supra (SUPRA)

Tražiš kako kupiti Supra? Proces je jednostavan i bez muke!

SUPRA u lokalnim valutama

Supra Resurs

Za dublje razumijevanje Supra, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Supra Koliko Supra (SUPRA) vrijedi danas? Cijena SUPRA uživo u USD je 0.002911 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SUPRA u USD? $ 0.002911 . Provjerite Trenutačna cijena SUPRA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Supra? Tržišna kapitalizacija za SUPRA je $ 52.30M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SUPRA? Količina u optjecaju za SUPRA je 17.96B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUPRA? SUPRA je postigao ATH cijenu od 0.07345197583389378 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUPRA? SUPRA je vidio ATL cijenu od 0.001910422229242526 USD . Koliki je obujam trgovanja za SUPRA? 24-satni obujam trgovanja za SUPRA je $ 386.16K USD . Hoće li SUPRA još narasti ove godine? SUPRA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUPRA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Supra (SUPRA) Važna ažuriranja industrije

