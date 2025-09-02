Supra (SUPRA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002911. Tijekom protekla 24 sata, SUPRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00283 i najviše cijene $ 0.003132, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUPRA je $ 0.07345197583389378, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001910422229242526.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUPRA se promijenio za +1.85% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i -22.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Supra (SUPRA)
No.547
$ 52.30M
$ 52.30M$ 52.30M
$ 386.16K
$ 386.16K$ 386.16K
$ 291.10M
$ 291.10M$ 291.10M
17.96B
17.96B 17.96B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
80,261,051,830.91809
80,261,051,830.91809 80,261,051,830.91809
17.96%
SUPRA
Trenutačna tržišna kapitalizacija Supra je $ 52.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 386.16K. Količina u optjecaju SUPRA je 17.96B, s ukupnom količinom od 80261051830.91809. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 291.10M.
Supra (SUPRA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Supra za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00001282
-0.44%
30 dana
$ -0.000202
-6.49%
60 dana
$ +0.000678
+30.36%
90 dana
$ -0.001804
-38.27%
Supra promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SUPRA od $ -0.00001282 (-0.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Supra 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000202 (-6.49%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Supra 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SUPRA od $ +0.000678 (+30.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Supra 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001804 (-38.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Supra (SUPRA)?
Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.
Supra dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Supra ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SUPRA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Supra na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Supra učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Supra Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Supra (SUPRA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Supra (SUPRA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Supra.
Razumijevanje tokenomike Supra (SUPRA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUPRA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Supra (SUPRA)
Tražiš kako kupiti Supra? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Supra na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.