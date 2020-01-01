Superseed (SUPR) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Superseed (SUPR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Superseed (SUPR) Informacije

Superseed is the first blockchain designed to automatically repay debt. Powered by a native CDP protocol, it returns 100% of network and protocol fees to borrowers through self-repaying loans.

Službena web stranica:
https://www.superseed.xyz/
Bijela knjiga:
https://docs.superseed.xyz/
Istraživač blokova:
https://explorer.superseed.xyz/token/0x6EA1fFcbD7F5D210dB07D9E773862B0512fA219B

Superseed (SUPR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Superseed (SUPR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 22.13M
$ 22.13M
Povijesni maksimum:
$ 0.003028
$ 0.003028
Povijesni minimum:
$ 0.002055470113558929
$ 0.002055470113558929
Trenutna cijena:
$ 0.002213
$ 0.002213

Superseed (SUPR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Superseed (SUPR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SUPR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SUPR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SUPR tokena, istražite SUPR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SUPR

Jeste li zainteresirani za dodavanje Superseed (SUPR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SUPR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Superseed (SUPR) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SUPR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SUPR Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SUPR? Naša SUPR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.