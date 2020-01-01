SuperDapp (SUPERDAPP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SuperDapp (SUPERDAPP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SuperDapp (SUPERDAPP) Informacije SuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges. Službena web stranica: https://superdapp.ai Bijela knjiga: https://superdapp.ai/assets/files/SuperDapp_Litepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.rollux.com/token/0x3390108E913824B8eaD638444cc52B9aBdF63798

SuperDapp (SUPERDAPP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SuperDapp (SUPERDAPP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 108.86K $ 108.86K $ 108.86K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 266.03M $ 266.03M $ 266.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 409.20K $ 409.20K $ 409.20K Povijesni maksimum: $ 0.0988 $ 0.0988 $ 0.0988 Povijesni minimum: $ 0.001089520336050978 $ 0.001089520336050978 $ 0.001089520336050978 Trenutna cijena: $ 0.0004092 $ 0.0004092 $ 0.0004092 Saznajte više o cijeni SuperDapp (SUPERDAPP)

SuperDapp (SUPERDAPP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SuperDapp (SUPERDAPP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUPERDAPP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUPERDAPP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUPERDAPP tokena, istražite SUPERDAPP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SUPERDAPP Jeste li zainteresirani za dodavanje SuperDapp (SUPERDAPP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SUPERDAPP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

SuperDapp (SUPERDAPP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SUPERDAPP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SUPERDAPP povijest cijena odmah!

SUPERDAPP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SUPERDAPP? Naša SUPERDAPP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SUPERDAPP predviđanje cijene tokena odmah!

