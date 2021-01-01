SakuraUnitedPlatform (SUP1) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SakuraUnitedPlatform (SUP1), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Informacije SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022. Službena web stranica: https://sakura-sup.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf5ec1a08902ae0ae5323466c35ea49a37409e4ca Kupi SUP1 odmah!

Tržišna kapitalizacija: --
Ukupna količina: $ 1.00B
Količina u optjecaju: --
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 62.70M
Povijesni maksimum: $ 0.8
Povijesni minimum: --
Trenutna cijena: $ 0.0627

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SakuraUnitedPlatform (SUP1) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUP1 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUP1 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUP1 tokena, istražite SUP1 cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje SakuraUnitedPlatform (SUP1) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SUP1, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SUP1 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SUP1 povijest cijena odmah!

SUP1 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SUP1? Naša SUP1 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SUP1 predviđanje cijene tokena odmah!

