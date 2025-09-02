Više o SUIRWAPIN

RWA DePIN Protocol Cijena(SUIRWAPIN)

1 SUIRWAPIN u USD cijena uživo:

$0.000065
$0.000065$0.000065
-35.00%1D
Grafikon aktualnih cijena RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:18:01 (UTC+8)

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000064
$ 0.000064$ 0.000064
24-satna najniža cijena
$ 0.0001
$ 0.0001$ 0.0001
24-satna najviša cijena

$ 0.000064
$ 0.000064$ 0.000064

$ 0.0001
$ 0.0001$ 0.0001

--
----

--
----

-22.62%

-35.00%

-49.22%

-49.22%

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000065. Tijekom protekla 24 sata, SUIRWAPINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000064 i najviše cijene $ 0.0001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUIRWAPIN je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUIRWAPIN se promijenio za -22.62% u posljednjih sat vremena, -35.00% u posljednjih 24 sata i -49.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN)

--
----

$ 345.30
$ 345.30$ 345.30

$ 70.21K
$ 70.21K$ 70.21K

--
----

1,080,100,000
1,080,100,000 1,080,100,000

Trenutačna tržišna kapitalizacija RWA DePIN Protocol je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 345.30. Količina u optjecaju SUIRWAPIN je --, s ukupnom količinom od 1080100000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.21K.

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena RWA DePIN Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000035-35.00%
30 dana$ -0.000082-55.79%
60 dana$ -0.000354-84.49%
90 dana$ -0.000771-92.23%
RWA DePIN Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SUIRWAPIN od $ -0.000035 (-35.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

RWA DePIN Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000082 (-55.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

RWA DePIN Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SUIRWAPIN od $ -0.000354 (-84.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

RWA DePIN Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000771 (-92.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN)?

Pogledajte RWA DePIN Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN)

A next-gen platform for tokenized real-world asset investments starting from just $100. Built on Ethereum and SUI, it connects RWA opportunities with decentralized infrastructure, removing intermediaries and boosting efficiency.

RWA DePIN Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje RWA DePIN Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

RWA DePIN Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RWA DePIN Protocol.

Provjerite RWA DePIN Protocol predviđanje cijene sada!

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUIRWAPIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN)

Tražiš kako kupiti RWA DePIN Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti RWA DePIN Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SUIRWAPIN u lokalnim valutama

1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u VND
1.710475
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u AUD
A$0.0000988
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u GBP
0.00004745
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u EUR
0.00005525
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u USD
$0.000065
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u MYR
RM0.0002743
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u TRY
0.0026741
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u JPY
¥0.009555
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u ARS
ARS$0.08953165
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u RUB
0.0052377
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u INR
0.0057239
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u IDR
Rp1.0655736
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u KRW
0.0906555
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u PHP
0.00371345
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u EGP
￡E.0.00315445
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u BRL
R$0.00035295
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u CAD
C$0.00008905
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u BDT
0.00789945
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u NGN
0.09954035
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u COP
$0.2610439
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u ZAR
R.0.001144
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u UAH
0.00269295
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u VES
Bs0.00949
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u CLP
$0.06292
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u PKR
Rs0.0184444
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u KZT
0.0350402
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u THB
฿0.00210015
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u TWD
NT$0.0019916
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u AED
د.إ0.00023855
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u CHF
Fr0.000052
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u HKD
HK$0.00050635
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u AMD
֏0.02486575
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u MAD
.د.م0.0005837
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u MXN
$0.00121225
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u SAR
ريال0.00024375
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u PLN
0.0002366
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u RON
лв0.00028145
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u SEK
kr0.00061035
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u BGN
лв0.00010855
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u HUF
Ft0.0219518
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u CZK
0.00135655
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u KWD
د.ك0.000019825
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u ILS
0.00021775
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u AOA
Kz0.05925205
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u BHD
.د.ب0.000024505
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u BMD
$0.000065
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u DKK
kr0.00041405
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u HNL
L0.00170365
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u MUR
0.002977
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u NAD
$0.001144
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u NOK
kr0.00064935
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u NZD
$0.00010985
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u PAB
B/.0.000065
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u PGK
K0.00027495
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u QAR
ر.ق0.00023725
1 RWA DePIN Protocol(SUIRWAPIN) u RSD
дин.0.00650845

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RWA DePIN Protocol

Koliko RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) vrijedi danas?
Cijena SUIRWAPIN uživo u USD je 0.000065 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUIRWAPIN u USD?
Trenutačna cijena SUIRWAPIN u USD je $ 0.000065. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RWA DePIN Protocol?
Tržišna kapitalizacija za SUIRWAPIN je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUIRWAPIN?
Količina u optjecaju za SUIRWAPIN je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUIRWAPIN?
SUIRWAPIN je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUIRWAPIN?
SUIRWAPIN je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUIRWAPIN?
24-satni obujam trgovanja za SUIRWAPIN je $ 345.30 USD.
Hoće li SUIRWAPIN još narasti ove godine?
SUIRWAPIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUIRWAPIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
