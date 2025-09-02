Više o SUIP

SUIP Cijena(SUIP)

1 SUIP u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena SUIP (SUIP)
SUIP (SUIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.47%

-0.50%

-5.81%

-5.81%

SUIP (SUIP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01379. Tijekom protekla 24 sata, SUIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01345 i najviše cijene $ 0.01451, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUIP je $ 0.5527340280702551, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.013887153938508463.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUIP se promijenio za +1.47% u posljednjih sat vremena, -0.50% u posljednjih 24 sata i -5.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUIP (SUIP)

No.4201

0.00%

SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUIP je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.42K. Količina u optjecaju SUIP je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.38M.

SUIP (SUIP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SUIP za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000693-0.50%
30 dana$ -0.00157-10.23%
60 dana$ -0.0114-45.26%
90 dana$ -0.01795-56.56%
SUIP promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SUIP od $ -0.0000693 (-0.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SUIP 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00157 (-10.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SUIP 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SUIP od $ -0.0114 (-45.26%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SUIP 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01795 (-56.56%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SUIP (SUIP)?

Pogledajte SUIP stranicu Povijest cijena sada.

Što je SUIP (SUIP)

SuiPad is Official Launchpad Partner of MystenLabs on Sui network. The flagship product is the SuiPad launchpad, an IDO launchpad that allows community to participate in early-stage token sales for stringently vetted Tier-1 projects. SuiPad’s unique curation process and industry access enable them to offer the best new projects on Sui blockchain.

SUIP dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SUIP ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SUIP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SUIP na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SUIP učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SUIP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SUIP (SUIP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SUIP (SUIP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SUIP.

Provjerite SUIP predviđanje cijene sada!

SUIP (SUIP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SUIP (SUIP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUIP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SUIP (SUIP)

Tražiš kako kupiti SUIP? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SUIP na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SUIP u lokalnim valutama

SUIP Resurs

Za dublje razumijevanje SUIP, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SUIP web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SUIP

Koliko SUIP (SUIP) vrijedi danas?
Cijena SUIP uživo u USD je 0.01379 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUIP u USD?
Trenutačna cijena SUIP u USD je $ 0.01379. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SUIP?
Tržišna kapitalizacija za SUIP je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUIP?
Količina u optjecaju za SUIP je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUIP?
SUIP je postigao ATH cijenu od 0.5527340280702551 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUIP?
SUIP je vidio ATL cijenu od 0.013887153938508463 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUIP?
24-satni obujam trgovanja za SUIP je $ 4.42K USD.
Hoće li SUIP još narasti ove godine?
SUIP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUIP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SUIP (SUIP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

