Sui DePIN Logotip

Sui DePIN Cijena(SUIDEPIN)

1 SUIDEPIN u USD cijena uživo:

$0.0000776
$0.0000776$0.0000776
-10.49%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sui DePIN (SUIDEPIN)
Sui DePIN (SUIDEPIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000065
$ 0.000065$ 0.000065
24-satna najniža cijena
$ 0.0001098
$ 0.0001098$ 0.0001098
24-satna najviša cijena

$ 0.000065
$ 0.000065$ 0.000065

$ 0.0001098
$ 0.0001098$ 0.0001098

$ 0.013050197684266296
$ 0.013050197684266296$ 0.013050197684266296

$ 0.000099092769112453
$ 0.000099092769112453$ 0.000099092769112453

-0.13%

-10.48%

-23.10%

-23.10%

Sui DePIN (SUIDEPIN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000776. Tijekom protekla 24 sata, SUIDEPINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000065 i najviše cijene $ 0.0001098, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUIDEPIN je $ 0.013050197684266296, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000099092769112453.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUIDEPIN se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -10.48% u posljednjih 24 sata i -23.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sui DePIN (SUIDEPIN)

No.8777

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.30K
$ 8.30K$ 8.30K

$ 77.60K
$ 77.60K$ 77.60K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sui DePIN je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.30K. Količina u optjecaju SUIDEPIN je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.60K.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sui DePIN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000009094-10.48%
30 dana$ -0.0000807-50.98%
60 dana$ -0.0001023-56.87%
90 dana$ -0.0001206-60.85%
Sui DePIN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SUIDEPIN od $ -0.000009094 (-10.48%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sui DePIN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000807 (-50.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sui DePIN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SUIDEPIN od $ -0.0001023 (-56.87%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sui DePIN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001206 (-60.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sui DePIN (SUIDEPIN)?

Pogledajte Sui DePIN stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sui DePIN (SUIDEPIN)

Enabling billions of devices, AI models, and data owners to securely transact and monetize their data.

Sui DePIN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sui DePIN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SUIDEPIN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sui DePIN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sui DePIN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sui DePIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sui DePIN (SUIDEPIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sui DePIN (SUIDEPIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sui DePIN.

Provjerite Sui DePIN predviđanje cijene sada!

Sui DePIN (SUIDEPIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sui DePIN (SUIDEPIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUIDEPIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sui DePIN (SUIDEPIN)

Tražiš kako kupiti Sui DePIN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sui DePIN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SUIDEPIN u lokalnim valutama

1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u VND
2.042044
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u AUD
A$0.000117952
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u GBP
0.000056648
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u EUR
0.00006596
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u USD
$0.0000776
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u MYR
RM0.000327472
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u TRY
0.003192464
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u JPY
¥0.0114072
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u ARS
ARS$0.106887016
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u RUB
0.006252232
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u INR
0.0068288
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u IDR
Rp1.272130944
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u KRW
0.10822872
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u PHP
0.004432512
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u EGP
￡E.0.003765928
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u BRL
R$0.000421368
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u CAD
C$0.000106312
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u BDT
0.009430728
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u NGN
0.118835864
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u COP
$0.311646256
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u ZAR
R.0.001366536
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u UAH
0.003210312
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u VES
Bs0.0113296
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u CLP
$0.075272
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u PKR
Rs0.021988736
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u KZT
0.041765096
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u THB
฿0.002507256
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u TWD
NT$0.002376888
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u AED
د.إ0.000284792
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u CHF
Fr0.00006208
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u HKD
HK$0.000604504
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u AMD
֏0.029663376
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u MAD
.د.م0.000696848
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u MXN
$0.001446464
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u SAR
ريال0.000291
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u PLN
0.000281688
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u RON
лв0.000336008
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u SEK
kr0.000727888
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u BGN
лв0.000129592
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u HUF
Ft0.026189224
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u CZK
0.00161796
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u KWD
د.ك0.000023668
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u ILS
0.00025996
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u AOA
Kz0.070737832
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u BHD
.د.ب0.0000291776
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u BMD
$0.0000776
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u DKK
kr0.000494312
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u HNL
L0.002030016
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u MUR
0.00355408
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u NAD
$0.001362656
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u NOK
kr0.000775224
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u NZD
$0.000131144
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u PAB
B/.0.0000776
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u PGK
K0.000328248
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u QAR
ر.ق0.000282464
1 Sui DePIN(SUIDEPIN) u RSD
дин.0.00776388

Sui DePIN Resurs

Za dublje razumijevanje Sui DePIN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Sui DePIN web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sui DePIN

Koliko Sui DePIN (SUIDEPIN) vrijedi danas?
Cijena SUIDEPIN uživo u USD je 0.0000776 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUIDEPIN u USD?
Trenutačna cijena SUIDEPIN u USD je $ 0.0000776. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sui DePIN?
Tržišna kapitalizacija za SUIDEPIN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUIDEPIN?
Količina u optjecaju za SUIDEPIN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUIDEPIN?
SUIDEPIN je postigao ATH cijenu od 0.013050197684266296 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUIDEPIN?
SUIDEPIN je vidio ATL cijenu od 0.000099092769112453 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUIDEPIN?
24-satni obujam trgovanja za SUIDEPIN je $ 8.30K USD.
Hoće li SUIDEPIN još narasti ove godine?
SUIDEPIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUIDEPIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Sui DePIN (SUIDEPIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

