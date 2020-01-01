SUI Agents (SUIAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SUI Agents (SUIAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SUI Agents (SUIAI) Informacije SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools. Službena web stranica: https://suia.io/ Bijela knjiga: https://suia2023.medium.com/introducing-suia-5e02e2ff470f Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xd19b72e027cd66bde41d8f60a13740a26c4be8f3 Kupi SUIAI odmah!

SUI Agents (SUIAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SUI Agents (SUIAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 66.79M $ 66.79M $ 66.79M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 747.33K $ 747.33K $ 747.33K Povijesni maksimum: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.01119 $ 0.01119 $ 0.01119 Saznajte više o cijeni SUI Agents (SUIAI)

SUI Agents (SUIAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SUI Agents (SUIAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUIAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUIAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUIAI tokena, istražite SUIAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SUIAI Jeste li zainteresirani za dodavanje SUI Agents (SUIAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SUIAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SUIAI na MEXC-u odmah!

SUI Agents (SUIAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SUIAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SUIAI povijest cijena odmah!

SUIAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SUIAI? Naša SUIAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SUIAI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!