SUI Agents Cijena(SUIAI)

1 SUIAI u USD cijena uživo:

$0.01248
$0.01248
+1.21%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SUI Agents (SUIAI)
SUI Agents (SUIAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01229
$ 0.01229
24-satna najniža cijena
$ 0.01389
$ 0.01389
24-satna najviša cijena

$ 0.01229
$ 0.01229

$ 0.01389
$ 0.01389

SUI Agents (SUIAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01248. Tijekom protekla 24 sata, SUIAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01229 i najviše cijene $ 0.01389, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUIAI je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUIAI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.21% u posljednjih 24 sata i -15.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUI Agents (SUIAI)

$ 5.73K
$ 5.73K

$ 833.48K
$ 833.48K

66,785,500
66,785,500

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUI Agents je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.73K. Količina u optjecaju SUIAI je --, s ukupnom količinom od 66785500. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 833.48K.

SUI Agents (SUIAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SUI Agents za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001492+1.21%
30 dana$ -0.00342-21.51%
60 dana$ -0.00633-33.66%
90 dana$ -0.01319-51.39%
SUI Agents promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SUIAI od $ +0.0001492 (+1.21%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SUI Agents 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00342 (-21.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SUI Agents 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SUIAI od $ -0.00633 (-33.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SUI Agents 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01319 (-51.39%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SUI Agents (SUIAI)?

Pogledajte SUI Agents stranicu Povijest cijena sada.

Što je SUI Agents (SUIAI)

SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools.

SUI Agents dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SUI Agents ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

- Provjeriti SUIAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SUI Agents na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SUI Agents učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SUI Agents Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SUI Agents (SUIAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SUI Agents (SUIAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SUI Agents.

Provjerite SUI Agents predviđanje cijene sada!

SUI Agents (SUIAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SUI Agents (SUIAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUIAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SUI Agents (SUIAI)

Tražiš kako kupiti SUI Agents? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SUI Agents na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SUIAI u lokalnim valutama

1 SUI Agents(SUIAI) u VND
328.4112
1 SUI Agents(SUIAI) u AUD
A$0.0189696
1 SUI Agents(SUIAI) u GBP
0.0091104
1 SUI Agents(SUIAI) u EUR
0.010608
1 SUI Agents(SUIAI) u USD
$0.01248
1 SUI Agents(SUIAI) u MYR
RM0.0526656
1 SUI Agents(SUIAI) u TRY
0.5134272
1 SUI Agents(SUIAI) u JPY
¥1.83456
1 SUI Agents(SUIAI) u ARS
ARS$17.1900768
1 SUI Agents(SUIAI) u RUB
1.0055136
1 SUI Agents(SUIAI) u INR
1.09824
1 SUI Agents(SUIAI) u IDR
Rp204.5901312
1 SUI Agents(SUIAI) u KRW
17.38152
1 SUI Agents(SUIAI) u PHP
0.7129824
1 SUI Agents(SUIAI) u EGP
￡E.0.6056544
1 SUI Agents(SUIAI) u BRL
R$0.0677664
1 SUI Agents(SUIAI) u CAD
C$0.0170976
1 SUI Agents(SUIAI) u BDT
1.5166944
1 SUI Agents(SUIAI) u NGN
19.1117472
1 SUI Agents(SUIAI) u COP
$50.1204288
1 SUI Agents(SUIAI) u ZAR
R.0.2197728
1 SUI Agents(SUIAI) u UAH
0.5162976
1 SUI Agents(SUIAI) u VES
Bs1.82208
1 SUI Agents(SUIAI) u CLP
$12.1056
1 SUI Agents(SUIAI) u PKR
Rs3.5363328
1 SUI Agents(SUIAI) u KZT
6.7168608
1 SUI Agents(SUIAI) u THB
฿0.4032288
1 SUI Agents(SUIAI) u TWD
NT$0.3822624
1 SUI Agents(SUIAI) u AED
د.إ0.0458016
1 SUI Agents(SUIAI) u CHF
Fr0.009984
1 SUI Agents(SUIAI) u HKD
HK$0.0972192
1 SUI Agents(SUIAI) u AMD
֏4.7706048
1 SUI Agents(SUIAI) u MAD
.د.م0.1120704
1 SUI Agents(SUIAI) u MXN
$0.232752
1 SUI Agents(SUIAI) u SAR
ريال0.0468
1 SUI Agents(SUIAI) u PLN
0.0453024
1 SUI Agents(SUIAI) u RON
лв0.0540384
1 SUI Agents(SUIAI) u SEK
kr0.1170624
1 SUI Agents(SUIAI) u BGN
лв0.0208416
1 SUI Agents(SUIAI) u HUF
Ft4.2105024
1 SUI Agents(SUIAI) u CZK
0.260208
1 SUI Agents(SUIAI) u KWD
د.ك0.0038064
1 SUI Agents(SUIAI) u ILS
0.041808
1 SUI Agents(SUIAI) u AOA
Kz11.3763936
1 SUI Agents(SUIAI) u BHD
.د.ب0.00469248
1 SUI Agents(SUIAI) u BMD
$0.01248
1 SUI Agents(SUIAI) u DKK
kr0.0794976
1 SUI Agents(SUIAI) u HNL
L0.3264768
1 SUI Agents(SUIAI) u MUR
0.571584
1 SUI Agents(SUIAI) u NAD
$0.2191488
1 SUI Agents(SUIAI) u NOK
kr0.1246752
1 SUI Agents(SUIAI) u NZD
$0.0210912
1 SUI Agents(SUIAI) u PAB
B/.0.01248
1 SUI Agents(SUIAI) u PGK
K0.0527904
1 SUI Agents(SUIAI) u QAR
ر.ق0.0454272
1 SUI Agents(SUIAI) u RSD
дин.1.248624

Za dublje razumijevanje SUI Agents, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SUI Agents web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SUI Agents

Koliko SUI Agents (SUIAI) vrijedi danas?
Cijena SUIAI uživo u USD je 0.01248 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUIAI u USD?
Trenutačna cijena SUIAI u USD je $ 0.01248. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SUI Agents?
Tržišna kapitalizacija za SUIAI je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUIAI?
Količina u optjecaju za SUIAI je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUIAI?
SUIAI je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUIAI?
SUIAI je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUIAI?
24-satni obujam trgovanja za SUIAI je $ 5.73K USD.
Hoće li SUIAI još narasti ove godine?
SUIAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUIAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SUI Agents (SUIAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

