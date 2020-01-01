Sugar Boy (SUGAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sugar Boy (SUGAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sugar Boy (SUGAR) Informacije Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR. Službena web stranica: https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk Istraživač blokova: https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C Kupi SUGAR odmah!

Sugar Boy (SUGAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sugar Boy (SUGAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 430.58K $ 430.58K $ 430.58K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 976.38M $ 976.38M $ 976.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 441.00K $ 441.00K $ 441.00K Povijesni maksimum: $ 0.02724 $ 0.02724 $ 0.02724 Povijesni minimum: $ 0.00042996841649764 $ 0.00042996841649764 $ 0.00042996841649764 Trenutna cijena: $ 0.000441 $ 0.000441 $ 0.000441 Saznajte više o cijeni Sugar Boy (SUGAR)

Sugar Boy (SUGAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sugar Boy (SUGAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUGAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUGAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUGAR tokena, istražite SUGAR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SUGAR Jeste li zainteresirani za dodavanje Sugar Boy (SUGAR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SUGAR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SUGAR na MEXC-u odmah!

Sugar Boy (SUGAR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SUGAR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SUGAR povijest cijena odmah!

SUGAR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SUGAR? Naša SUGAR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SUGAR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!