Više o SUGAR

SUGAR Informacije o cijeni

SUGAR Službena web stranica

SUGAR Tokenomija

SUGAR Prognoza cijena

SUGAR Povijest

Vodič za kupnju SUGAR

Konverter SUGAR u fiducijarnu valutu

SUGAR Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Sugar Boy Logotip

Sugar Boy Cijena(SUGAR)

1 SUGAR u USD cijena uživo:

$0.000441
$0.000441$0.000441
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sugar Boy (SUGAR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:27:58 (UTC+8)

Sugar Boy (SUGAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000439
$ 0.000439$ 0.000439
24-satna najniža cijena
$ 0.000442
$ 0.000442$ 0.000442
24-satna najviša cijena

$ 0.000439
$ 0.000439$ 0.000439

$ 0.000442
$ 0.000442$ 0.000442

$ 0.025404159231290562
$ 0.025404159231290562$ 0.025404159231290562

$ 0.000431958201833399
$ 0.000431958201833399$ 0.000431958201833399

-0.23%

0.00%

-2.01%

-2.01%

Sugar Boy (SUGAR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00044. Tijekom protekla 24 sata, SUGARtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000439 i najviše cijene $ 0.000442, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUGAR je $ 0.025404159231290562, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000431958201833399.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUGAR se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -2.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sugar Boy (SUGAR)

No.2455

$ 429.61K
$ 429.61K$ 429.61K

$ 84.81K
$ 84.81K$ 84.81K

$ 440.00K
$ 440.00K$ 440.00K

976.38M
976.38M 976.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

97.63%

TRX

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sugar Boy je $ 429.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 84.81K. Količina u optjecaju SUGAR je 976.38M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 440.00K.

Sugar Boy (SUGAR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sugar Boy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.000028-5.99%
60 dana$ -0.000073-14.24%
90 dana$ -0.000105-19.27%
Sugar Boy promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SUGAR od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sugar Boy 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000028 (-5.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sugar Boy 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SUGAR od $ -0.000073 (-14.24%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sugar Boy 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000105 (-19.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sugar Boy (SUGAR)?

Pogledajte Sugar Boy stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sugar Boy (SUGAR)

Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.

Sugar Boy dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sugar Boy ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SUGAR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sugar Boy na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sugar Boy učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sugar Boy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sugar Boy (SUGAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sugar Boy (SUGAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sugar Boy.

Provjerite Sugar Boy predviđanje cijene sada!

Sugar Boy (SUGAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sugar Boy (SUGAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUGAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sugar Boy (SUGAR)

Tražiš kako kupiti Sugar Boy? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sugar Boy na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SUGAR u lokalnim valutama

1 Sugar Boy(SUGAR) u VND
11.5786
1 Sugar Boy(SUGAR) u AUD
A$0.0006688
1 Sugar Boy(SUGAR) u GBP
0.0003212
1 Sugar Boy(SUGAR) u EUR
0.000374
1 Sugar Boy(SUGAR) u USD
$0.00044
1 Sugar Boy(SUGAR) u MYR
RM0.0018568
1 Sugar Boy(SUGAR) u TRY
0.018106
1 Sugar Boy(SUGAR) u JPY
¥0.06468
1 Sugar Boy(SUGAR) u ARS
ARS$0.6060604
1 Sugar Boy(SUGAR) u RUB
0.0354508
1 Sugar Boy(SUGAR) u INR
0.0387596
1 Sugar Boy(SUGAR) u IDR
Rp7.2131136
1 Sugar Boy(SUGAR) u KRW
0.61281
1 Sugar Boy(SUGAR) u PHP
0.0251856
1 Sugar Boy(SUGAR) u EGP
￡E.0.0213532
1 Sugar Boy(SUGAR) u BRL
R$0.0023892
1 Sugar Boy(SUGAR) u CAD
C$0.0006028
1 Sugar Boy(SUGAR) u BDT
0.05357
1 Sugar Boy(SUGAR) u NGN
0.6748456
1 Sugar Boy(SUGAR) u COP
$1.77419
1 Sugar Boy(SUGAR) u ZAR
R.0.0077528
1 Sugar Boy(SUGAR) u UAH
0.018238
1 Sugar Boy(SUGAR) u VES
Bs0.06424
1 Sugar Boy(SUGAR) u CLP
$0.42592
1 Sugar Boy(SUGAR) u PKR
Rs0.1248896
1 Sugar Boy(SUGAR) u KZT
0.2373228
1 Sugar Boy(SUGAR) u THB
฿0.0142076
1 Sugar Boy(SUGAR) u TWD
NT$0.013486
1 Sugar Boy(SUGAR) u AED
د.إ0.0016148
1 Sugar Boy(SUGAR) u CHF
Fr0.000352
1 Sugar Boy(SUGAR) u HKD
HK$0.0034276
1 Sugar Boy(SUGAR) u AMD
֏0.168322
1 Sugar Boy(SUGAR) u MAD
.د.م0.00396
1 Sugar Boy(SUGAR) u MXN
$0.0082104
1 Sugar Boy(SUGAR) u SAR
ريال0.00165
1 Sugar Boy(SUGAR) u PLN
0.0016016
1 Sugar Boy(SUGAR) u RON
лв0.0019052
1 Sugar Boy(SUGAR) u SEK
kr0.0041404
1 Sugar Boy(SUGAR) u BGN
лв0.0007348
1 Sugar Boy(SUGAR) u HUF
Ft0.148698
1 Sugar Boy(SUGAR) u CZK
0.0091872
1 Sugar Boy(SUGAR) u KWD
د.ك0.0001342
1 Sugar Boy(SUGAR) u ILS
0.001474
1 Sugar Boy(SUGAR) u AOA
Kz0.4010908
1 Sugar Boy(SUGAR) u BHD
.د.ب0.00016588
1 Sugar Boy(SUGAR) u BMD
$0.00044
1 Sugar Boy(SUGAR) u DKK
kr0.0028072
1 Sugar Boy(SUGAR) u HNL
L0.0115324
1 Sugar Boy(SUGAR) u MUR
0.020152
1 Sugar Boy(SUGAR) u NAD
$0.007744
1 Sugar Boy(SUGAR) u NOK
kr0.0044
1 Sugar Boy(SUGAR) u NZD
$0.0007436
1 Sugar Boy(SUGAR) u PAB
B/.0.00044
1 Sugar Boy(SUGAR) u PGK
K0.0018612
1 Sugar Boy(SUGAR) u QAR
ر.ق0.001606
1 Sugar Boy(SUGAR) u RSD
дин.0.0440748

Sugar Boy Resurs

Za dublje razumijevanje Sugar Boy, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Sugar Boy web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sugar Boy

Koliko Sugar Boy (SUGAR) vrijedi danas?
Cijena SUGAR uživo u USD je 0.00044 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUGAR u USD?
Trenutačna cijena SUGAR u USD je $ 0.00044. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sugar Boy?
Tržišna kapitalizacija za SUGAR je $ 429.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUGAR?
Količina u optjecaju za SUGAR je 976.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUGAR?
SUGAR je postigao ATH cijenu od 0.025404159231290562 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUGAR?
SUGAR je vidio ATL cijenu od 0.000431958201833399 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUGAR?
24-satni obujam trgovanja za SUGAR je $ 84.81K USD.
Hoće li SUGAR još narasti ove godine?
SUGAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUGAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:27:58 (UTC+8)

Sugar Boy (SUGAR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SUGAR u USD kalkulator

Iznos

SUGAR
SUGAR
USD
USD

1 SUGAR = 0.00044 USD

Trgujte SUGAR

SUGARUSDT
$0.000441
$0.000441$0.000441
0.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine