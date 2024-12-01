SUEDE AI (SUEDE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SUEDE AI (SUEDE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SUEDE AI (SUEDE) Informacije AI music meets real artists. Create, stream & own with $SUEDE — powering Suede Radio, Suede Social & the first AI + artist launchpad in Web3 music. Službena web stranica: https://www.suedeai.xyz/ Bijela knjiga: https://suedeai.org/wp-content/uploads/2024/12/Suede-Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/2nCeHpECQvnMfzjU5fDMAKws1vBxMzxvWr6qqLpApump Kupi SUEDE odmah!

SUEDE AI (SUEDE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SUEDE AI (SUEDE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 465.16M $ 465.16M $ 465.16M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Povijesni maksimum: $ 0.041 $ 0.041 $ 0.041 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0065 $ 0.0065 $ 0.0065 Saznajte više o cijeni SUEDE AI (SUEDE)

SUEDE AI (SUEDE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SUEDE AI (SUEDE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUEDE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUEDE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUEDE tokena, istražite SUEDE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SUEDE Jeste li zainteresirani za dodavanje SUEDE AI (SUEDE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SUEDE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SUEDE na MEXC-u odmah!

SUEDE AI (SUEDE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SUEDE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SUEDE povijest cijena odmah!

SUEDE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SUEDE? Naša SUEDE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SUEDE predviđanje cijene tokena odmah!

