SUEDE AI Logotip

SUEDE AI Cijena(SUEDE)

1 SUEDE u USD cijena uživo:

$0.006089
$0.006089
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SUEDE AI (SUEDE)
SUEDE AI (SUEDE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.006089
$ 0.006089
24-satna najniža cijena
$ 0.006089
$ 0.006089
24-satna najviša cijena

$ 0.006089
$ 0.006089

$ 0.006089
$ 0.006089

--
--

--
--

0.00%

0.00%

-4.86%

-4.86%

SUEDE AI (SUEDE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006089. Tijekom protekla 24 sata, SUEDEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006089 i najviše cijene $ 0.006089, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUEDE je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUEDE se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -4.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUEDE AI (SUEDE)

--
--

$ 0.00
$ 0.00

$ 2.83M
$ 2.83M

--
--

465,163,201
465,163,201

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUEDE AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju SUEDE je --, s ukupnom količinom od 465163201. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.83M.

SUEDE AI (SUEDE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SUEDE AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ +0.002001+48.94%
60 dana$ +0.001305+27.27%
90 dana$ +0.000721+13.43%
SUEDE AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SUEDE od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SUEDE AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.002001 (+48.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SUEDE AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SUEDE od $ +0.001305 (+27.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SUEDE AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000721 (+13.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SUEDE AI (SUEDE)?

Pogledajte SUEDE AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je SUEDE AI (SUEDE)

AI music meets real artists. Create, stream & own with $SUEDE — powering Suede Radio, Suede Social & the first AI + artist launchpad in Web3 music.

SUEDE AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SUEDE AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SUEDE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SUEDE AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SUEDE AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SUEDE AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SUEDE AI (SUEDE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SUEDE AI (SUEDE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SUEDE AI.

Provjerite SUEDE AI predviđanje cijene sada!

SUEDE AI (SUEDE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SUEDE AI (SUEDE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUEDE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SUEDE AI (SUEDE)

Tražiš kako kupiti SUEDE AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SUEDE AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SUEDE u lokalnim valutama

1 SUEDE AI(SUEDE) u VND
160.232035
1 SUEDE AI(SUEDE) u AUD
A$0.00925528
1 SUEDE AI(SUEDE) u GBP
0.00444497
1 SUEDE AI(SUEDE) u EUR
0.00517565
1 SUEDE AI(SUEDE) u USD
$0.006089
1 SUEDE AI(SUEDE) u MYR
RM0.02569558
1 SUEDE AI(SUEDE) u TRY
0.25050146
1 SUEDE AI(SUEDE) u JPY
¥0.895083
1 SUEDE AI(SUEDE) u ARS
ARS$8.38704949
1 SUEDE AI(SUEDE) u RUB
0.49059073
1 SUEDE AI(SUEDE) u INR
0.535832
1 SUEDE AI(SUEDE) u IDR
Rp99.81965616
1 SUEDE AI(SUEDE) u KRW
8.4923283
1 SUEDE AI(SUEDE) u PHP
0.34780368
1 SUEDE AI(SUEDE) u EGP
￡E.0.29549917
1 SUEDE AI(SUEDE) u BRL
R$0.03306327
1 SUEDE AI(SUEDE) u CAD
C$0.00834193
1 SUEDE AI(SUEDE) u BDT
0.73999617
1 SUEDE AI(SUEDE) u NGN
9.32463371
1 SUEDE AI(SUEDE) u COP
$24.45378934
1 SUEDE AI(SUEDE) u ZAR
R.0.10722729
1 SUEDE AI(SUEDE) u UAH
0.25190193
1 SUEDE AI(SUEDE) u VES
Bs0.888994
1 SUEDE AI(SUEDE) u CLP
$5.90633
1 SUEDE AI(SUEDE) u PKR
Rs1.72537904
1 SUEDE AI(SUEDE) u KZT
3.27716069
1 SUEDE AI(SUEDE) u THB
฿0.19673559
1 SUEDE AI(SUEDE) u TWD
NT$0.18650607
1 SUEDE AI(SUEDE) u AED
د.إ0.02234663
1 SUEDE AI(SUEDE) u CHF
Fr0.0048712
1 SUEDE AI(SUEDE) u HKD
HK$0.04743331
1 SUEDE AI(SUEDE) u AMD
֏2.32758114
1 SUEDE AI(SUEDE) u MAD
.د.م0.05467922
1 SUEDE AI(SUEDE) u MXN
$0.11349896
1 SUEDE AI(SUEDE) u SAR
ريال0.02283375
1 SUEDE AI(SUEDE) u PLN
0.02210307
1 SUEDE AI(SUEDE) u RON
лв0.02636537
1 SUEDE AI(SUEDE) u SEK
kr0.05711482
1 SUEDE AI(SUEDE) u BGN
лв0.01016863
1 SUEDE AI(SUEDE) u HUF
Ft2.05497661
1 SUEDE AI(SUEDE) u CZK
0.12695565
1 SUEDE AI(SUEDE) u KWD
د.ك0.001857145
1 SUEDE AI(SUEDE) u ILS
0.02039815
1 SUEDE AI(SUEDE) u AOA
Kz5.55054973
1 SUEDE AI(SUEDE) u BHD
.د.ب0.002289464
1 SUEDE AI(SUEDE) u BMD
$0.006089
1 SUEDE AI(SUEDE) u DKK
kr0.03878693
1 SUEDE AI(SUEDE) u HNL
L0.15928824
1 SUEDE AI(SUEDE) u MUR
0.2788762
1 SUEDE AI(SUEDE) u NAD
$0.10692284
1 SUEDE AI(SUEDE) u NOK
kr0.06082911
1 SUEDE AI(SUEDE) u NZD
$0.01029041
1 SUEDE AI(SUEDE) u PAB
B/.0.006089
1 SUEDE AI(SUEDE) u PGK
K0.02575647
1 SUEDE AI(SUEDE) u QAR
ر.ق0.02216396
1 SUEDE AI(SUEDE) u RSD
дин.0.60920445

SUEDE AI Resurs

Za dublje razumijevanje SUEDE AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SUEDE AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SUEDE AI

Koliko SUEDE AI (SUEDE) vrijedi danas?
Cijena SUEDE uživo u USD je 0.006089 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUEDE u USD?
Trenutačna cijena SUEDE u USD je $ 0.006089. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SUEDE AI?
Tržišna kapitalizacija za SUEDE je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUEDE?
Količina u optjecaju za SUEDE je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUEDE?
SUEDE je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUEDE?
SUEDE je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUEDE?
24-satni obujam trgovanja za SUEDE je $ 0.00 USD.
Hoće li SUEDE još narasti ove godine?
SUEDE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUEDE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SUEDE AI (SUEDE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SUEDE u USD kalkulator

Iznos

SUEDE
SUEDE
USD
USD

1 SUEDE = 0.006089 USD

Trgujte SUEDE

SUEDEUSDT
$0.006089
$0.006089
0.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine