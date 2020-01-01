Sui AI (SUAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sui AI (SUAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sui AI (SUAI) Informacije SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem. Službena web stranica: https://suiai.fun Bijela knjiga: https://docs.suiai.fun/ Istraživač blokova: https://suivision.xyz/coin/0xbc732bc5f1e9a9f4bdf4c0672ee538dbf56c161afe04ff1de2176efabdf41f92::suai::SUAI Kupi SUAI odmah!

Sui AI (SUAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sui AI (SUAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Povijesni maksimum: $ 0.07863 $ 0.07863 $ 0.07863 Povijesni minimum: $ 0.000145595744096286 $ 0.000145595744096286 $ 0.000145595744096286 Trenutna cijena: $ 0.0018491 $ 0.0018491 $ 0.0018491 Saznajte više o cijeni Sui AI (SUAI)

Sui AI (SUAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sui AI (SUAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUAI tokena, istražite SUAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SUAI Jeste li zainteresirani za dodavanje Sui AI (SUAI) u svoj portfelj?

Sui AI (SUAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SUAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SUAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SUAI? Naša SUAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

