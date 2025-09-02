Više o SUAI

Sui AI Logotip

Sui AI Cijena(SUAI)

1 SUAI u USD cijena uživo:

$0.0019421
$0.0019421$0.0019421
+2.65%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sui AI (SUAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:17:39 (UTC+8)

Sui AI (SUAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001645
$ 0.001645$ 0.001645
24-satna najniža cijena
$ 0.0020095
$ 0.0020095$ 0.0020095
24-satna najviša cijena

$ 0.001645
$ 0.001645$ 0.001645

$ 0.0020095
$ 0.0020095$ 0.0020095

$ 0.06575051430589494
$ 0.06575051430589494$ 0.06575051430589494

$ 0.000145595744096286
$ 0.000145595744096286$ 0.000145595744096286

+0.15%

+2.65%

-1.72%

-1.72%

Sui AI (SUAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0019427. Tijekom protekla 24 sata, SUAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.001645 i najviše cijene $ 0.0020095, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUAI je $ 0.06575051430589494, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000145595744096286.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUAI se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +2.65% u posljednjih 24 sata i -1.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sui AI (SUAI)

No.4181

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 64.26K
$ 64.26K$ 64.26K

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sui AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 64.26K. Količina u optjecaju SUAI je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.94M.

Sui AI (SUAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sui AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000050137+2.65%
30 dana$ -0.0004699-19.48%
60 dana$ +0.0009522+96.13%
90 dana$ +0.0005147+36.04%
Sui AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SUAI od $ +0.000050137 (+2.65%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sui AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0004699 (-19.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sui AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SUAI od $ +0.0009522 (+96.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sui AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0005147 (+36.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sui AI (SUAI)?

Pogledajte Sui AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sui AI (SUAI)

SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem.

Sui AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sui AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SUAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sui AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sui AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sui AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sui AI (SUAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sui AI (SUAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sui AI.

Provjerite Sui AI predviđanje cijene sada!

Sui AI (SUAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sui AI (SUAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sui AI (SUAI)

Tražiš kako kupiti Sui AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sui AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SUAI u lokalnim valutama

1 Sui AI(SUAI) u VND
51.1221505
1 Sui AI(SUAI) u AUD
A$0.002952904
1 Sui AI(SUAI) u GBP
0.001418171
1 Sui AI(SUAI) u EUR
0.001651295
1 Sui AI(SUAI) u USD
$0.0019427
1 Sui AI(SUAI) u MYR
RM0.008198194
1 Sui AI(SUAI) u TRY
0.079922678
1 Sui AI(SUAI) u JPY
¥0.2855769
1 Sui AI(SUAI) u ARS
ARS$2.675894407
1 Sui AI(SUAI) u RUB
0.156542766
1 Sui AI(SUAI) u INR
0.171074162
1 Sui AI(SUAI) u IDR
Rp31.847535888
1 Sui AI(SUAI) u KRW
2.70948369
1 Sui AI(SUAI) u PHP
0.110986451
1 Sui AI(SUAI) u EGP
￡E.0.094279231
1 Sui AI(SUAI) u BRL
R$0.010548861
1 Sui AI(SUAI) u CAD
C$0.002661499
1 Sui AI(SUAI) u BDT
0.236096331
1 Sui AI(SUAI) u NGN
2.975031353
1 Sui AI(SUAI) u COP
$7.801999762
1 Sui AI(SUAI) u ZAR
R.0.03419152
1 Sui AI(SUAI) u UAH
0.080486061
1 Sui AI(SUAI) u VES
Bs0.2836342
1 Sui AI(SUAI) u CLP
$1.8805336
1 Sui AI(SUAI) u PKR
Rs0.551260552
1 Sui AI(SUAI) u KZT
1.047270716
1 Sui AI(SUAI) u THB
฿0.062768637
1 Sui AI(SUAI) u TWD
NT$0.059524328
1 Sui AI(SUAI) u AED
د.إ0.007129709
1 Sui AI(SUAI) u CHF
Fr0.00155416
1 Sui AI(SUAI) u HKD
HK$0.015133633
1 Sui AI(SUAI) u AMD
֏0.743179885
1 Sui AI(SUAI) u MAD
.د.م0.017445446
1 Sui AI(SUAI) u MXN
$0.036231355
1 Sui AI(SUAI) u SAR
ريال0.007285125
1 Sui AI(SUAI) u PLN
0.007071428
1 Sui AI(SUAI) u RON
лв0.008411891
1 Sui AI(SUAI) u SEK
kr0.018241953
1 Sui AI(SUAI) u BGN
лв0.003244309
1 Sui AI(SUAI) u HUF
Ft0.656088644
1 Sui AI(SUAI) u CZK
0.040544149
1 Sui AI(SUAI) u KWD
د.ك0.0005925235
1 Sui AI(SUAI) u ILS
0.006508045
1 Sui AI(SUAI) u AOA
Kz1.770907039
1 Sui AI(SUAI) u BHD
.د.ب0.0007323979
1 Sui AI(SUAI) u BMD
$0.0019427
1 Sui AI(SUAI) u DKK
kr0.012374999
1 Sui AI(SUAI) u HNL
L0.050918167
1 Sui AI(SUAI) u MUR
0.08897566
1 Sui AI(SUAI) u NAD
$0.03419152
1 Sui AI(SUAI) u NOK
kr0.019407573
1 Sui AI(SUAI) u NZD
$0.003283163
1 Sui AI(SUAI) u PAB
B/.0.0019427
1 Sui AI(SUAI) u PGK
K0.008217621
1 Sui AI(SUAI) u QAR
ر.ق0.007090855
1 Sui AI(SUAI) u RSD
дин.0.194522551

Sui AI Resurs

Za dublje razumijevanje Sui AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Sui AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sui AI

Koliko Sui AI (SUAI) vrijedi danas?
Cijena SUAI uživo u USD je 0.0019427 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUAI u USD?
Trenutačna cijena SUAI u USD je $ 0.0019427. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sui AI?
Tržišna kapitalizacija za SUAI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUAI?
Količina u optjecaju za SUAI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUAI?
SUAI je postigao ATH cijenu od 0.06575051430589494 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUAI?
SUAI je vidio ATL cijenu od 0.000145595744096286 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUAI?
24-satni obujam trgovanja za SUAI je $ 64.26K USD.
Hoće li SUAI još narasti ove godine?
SUAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:17:39 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

